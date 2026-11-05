Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SPIAGGE TOSCANE A RISCHIO, CECCARDI (LEGA): «PIANO DA 547 MILIONI, GIANI SCOPRA LE CARTE SUI FONDI UE»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - a:hover {

.btn a {
border-radius: 7px;

@media only screen and (max-width: 620px) {

SPIAGGE TOSCANE A RISCHIO, CECCARDI (LEGA): «PIANO DA 547 MILIONI, GIANI SCOPRA LE CARTE SUI FONDI UE»
Bruxelles, 5 nov. – Il mare sottrae spazio alle spiagge toscane e mette a rischio il lavoro di chi vive di turismo. Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, porta l'emergenza erosione alla Commissione europea con un'interrogazione prioritaria sui fondi per la difesa del litorale. L'obiettivo è fare chiarezza sulle risorse destinate alla Toscana e sulle richieste di finanziamento della Regione, con particolare attenzione alla costa apuo-versiliese. Al centro della verifica c'è anche il finanziamento del Masterplan della Costa 2026, presentato dal presidente della Regione Eugenio Giani, con un fabbisogno stimato di circa 547 milioni di euro per interventi da realizzare nell'arco di 15-20 anni.
«Giani scopra le carte sui fondi europei. I cittadini toscani e il loro patrimonio naturale meritano una difesa all'altezza dell'emergenza. Un piano che guarda ai prossimi vent'anni deve indicare da subito quali opere avranno la precedenza e con quali coperture. Su ogni euro pubblico destinato alla costa pretendiamo piena trasparenza», dichiara Ceccardi.
I nodi da sciogliere, nell'interesse dei cittadini e delle imprese toscane, riguardano l'uso delle risorse e i risultati della gestione regionale: nell'atto presentato, Ceccardi chiede se la Regione abbia trasmesso il Masterplan alla Commissione o avanzato richieste di finanziamento per attuarlo, per quali importi e con quali esiti. Sollecita inoltre un bilancio dei fondi europei destinati dal 2014 a oggi al contrasto dell'erosione in Toscana e dei risultati ottenuti, insieme all'indicazione degli ulteriori strumenti finanziari attivabili.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl