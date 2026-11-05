Al Lido di Venezia sabato 7 novembre. Cercare un altro futuro in tempi di crisi, torna lo spettacolo tra immagini e musica

Cercare un altro futuro in tempi di crisi

Al Lido di Venezia sabato 7 novembre torna lo spettacolo tra immagini e musica nei film di fantascienza

VENEZIA – Musica e immaginario narrativo della Fantascienza come lente per osservare il presente e pensare al futuro. Torna al Lido di Venezia “Domani un’altra musica”, lo spettacolo in programma sabato 7 novembre alle ore 17.30 all’Hotel Villa Pannonia, dopo l’esordio avvenuto proprio al Lido in settembre, in coincidenza con la chiusura della Mostra Internazionale del Cinema.

Un appuntamento gratuito, organizzato dall’Associazione Culturale Mostra Lido e da Italiani di Frontiera, che tra immagini, musica e narrazione ripercorre l’evoluzione dell’immaginario fantascientifico tra cinema e cultura popolare.

A guidare il pubblico in questo viaggio Roberto Bonzio, giornalista e storyteller, mestrino trapiantato a Milano, fondatore del progetto Italiani di Frontiera, che dopo una lunga esperienza in redazione (Il Gazzettino, Il Giorno, agenzia Reuters), si è dedicato a un’intensa attività di ricerca e racconto su innovazione e talento.

Insieme a lui sul palco Claudio Tesser, artista e autore che ha sviluppato il proprio percorso tra arti visive, scrittura scenica e teatro, anche nell’ambito della Biennale di Venezia, mentre la supervisione delle musiche è curata da Gianni Visnadi, produttore e creativo tra i protagonisti della scena elettronica e dance italiana degli anni Novanta, autore di progetti di successo internazionale come Livin’ Joy e Alex Party.

“Per decenni considerata un genere minore, la fantascienza è oggi entrata stabilmente nell’immaginario collettivo, prefigurando un domani che è già iniziato – afferma Roberto Bonzio – Ad avvicinare quanto sembrava un futuro remoto non sono solo gli straordinari progressi tecnologici, dalla robotica all’Intelligenza Artificiale, sono pure gli sconvolgimenti sociali e politici in corso che aprono scenari inediti, talvolta prefigurati da grandi autori, che hanno anche denunciato il pericolo di potenti élite tecnologiche globali, capaci di un’influenza sempre più invasiva sulle nostre vite. Oggi ricchissimi imprenditori della Silicon Valley che si richiamano costantemente a modelli della fantascienza, sembrano paradossalmente gettare le basi proprio di quel futuro distopico e autoritario dal quale scrittori e registi visionari ci hanno messo in guardia”.

L’iniziativa è supportata da Ca’ Foscari Alumni, e dall’agenzia milanese EncantoPR.

INFO E PRENOTAZIONI mostralido@gmail.com. info@encantopr.it