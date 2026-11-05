Comunicato Stampa 1953/2026 A Ecomondo (Rimini) le Regioni del Bacino Padano insieme per rinnovare l’impegno a ridurre gli inquinanti e realizzare una ‘Road map’ per l’attuazione della nuova direttiva europea. Venturini: “Solo grazie alla collaborazione si raggiungono risultati

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - A Ecomondo (Rimini) le Regioni del Bacino Padano insieme per rinnovare l'impegno a ridurre gli inquinanti e realizzare una 'Road map' per l'attuazione della nuova direttiva europea. Venturini: "Solo grazie alla collaborazione si raggiungono risultati"
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