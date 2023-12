[acspro] [CRUmbria-News] Approvato il Documento di economia e finanza regionale 2024

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 La Prima commissione ha dato il via libera al Defr. Voto positivo anche al

Bilancio previsionale 2024-2025-2026 dell’Assemblea legislativa

(Acs) Perugia, 4 dicembre 2023 – La Prima commissione dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato, con i

voti favorevoli della maggioranza e l’astensione della minoranza, la

proposta di risoluzione che approva il Documento di economia e finanza

regionale (Defr) 2024 della Regione Umbria, e che lascia la possibilità di

presentare integrazioni e modifiche in Aula alla risoluzione stessa. Relatori

saranno il presidente e la vicepresidente della Commissione, Daniele Nicchi e

Donatella Porzi. Inoltre i commissari hanno dato il via libera

all’unanimità al Bilancio di previsione finanziario per gli anni

2024-2025-2026 per il funzionamento dell’Assemblea legislativa. Relatore in

Aula Daniele Nicchi.

Il Defr era stato illustrato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei,

in una seduta della Prima commissione di qualche settimana fa

(https://tinyurl.com/35vtx3zm [1]). In quell’occasione la presidente Tesei

aveva sottolineato come, nonostante il contesto difficile, dal 2020 al 2023

il pil umbro è cresciuto del 2% e l’occupazione ha raggiunto il 65%,

meglio della media italiana. Le imprese umbre più rilevanti sono cresciute

molto rispetto al 2019. Con il bilancio la Regione è riuscita a cofinanziare

la programmazione comunitaria per 1,5 miliardi, ed è la terza regione a

partire con 149 milioni di opere pubbliche strategiche. Per il quarto anno

consecutivo la Giunta ha deciso di non alzare la pressione fiscale grazie a

spending review e capacità di gestione. Il Defr ha le imprese al centro, con

una manovra di stimolo e supporto. Il Defr individua dieci obiettivi per il

2024: si punta a non entrare in recessione e crescere ancora di poco per il

quarto anno consecutivo; essere attrattivi per i nuovi residenti; per le

infrastrutture si punta a terminare i lavori Anas, ampliare l’aeroporto,

ottenere l’alta velocità, proseguire con tutti i cantieri, ottenere il

finanziamento per completare la Tre Valli, far partire i cantieri di

Umbriafiere e la nuova Monteluce. Nel 2024 si avvierà l’accordo di

programma Ast Arvedi con un miliardo di investimenti. Altro obiettivo è

avviare la ricostruzione di Castelluccio, con l’obiettivo di chiudere

l’intera ricostruzione in 3 anni. Si proseguirà con la strategia del brand

Umbria, i grandi eventi, l’attrattività per gli investimenti stranieri,

facendo crescere ancora di più il turismo. Per la famiglia si renderanno

strutturali i 30 milioni l’anno. Con i 3,5 miliardi del Pnrr, a cui si

aggiungono 1,3 miliardi di cofinanziamento, l’Umbria potrà sostenere il

pil per 1,1 punti l’anno per 4 anni, con 5300 occupati all’anno. I 400

milioni di progetti della Regione sono tutti avviati, e si aiuteranno i

comuni per quanto possibile. In sanità, Tesei aveva ricordato

l’abbattimento delle liste d’attesa del 60%, la consegna dell’appalto

per il nuovo ospedale di Narni Amelia, i 116 milioni di euro trovati per il

nuovo ospedale di Terni, l’imminente autorizzazione per il Terzo polo. Nel

documento vengono confermati gli impegni presi in Aula sul piano rifiuti.

Verrà posta maggiore attenzione sulle tempistiche di erogazione dei fondi

dei bandi. Inoltre c’è l’impegno in agricoltura rispetto alla

costruzione delle filiere ed alla concentrazione dei contributi.

La Prima commissione ha approvato anche il Bilancio di previsione

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, con un fabbisogno di oltre

19milioni per l’esercizio finanziario 2024 e di 18milioni 600mila euro per

il 2025 e per il 2026. Nonostante l’aumento delle materie prime, prosegue

la politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’Assemblea.

Per il 2024 si prevede un aumento delle spese per l’incremento del settore

energetico, l’aumento generale dei prezzi e il conseguente adeguamento

Istat dei contratti pluriennali sottoscritti, la crescita dell’importo

degli assegni vitalizi, il rinnovo del contratto delle Funzioni locali, gli

interventi di straordinaria manutenzione di prevenzione incendi da realizzare

a Palazzo Cesaroni (circa 470mila euro). Le spese obbligatorie hanno un

peso preponderante nel bilancio dell’Assemblea, con un elevato fattore di

rigidità della spesa. Per questo nel triennio c’è un incremento della

spesa complessiva prevista di circa 100mila euro. DMB/

