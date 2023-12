CS FISH: IL 3 DICEMBRE SIA UNA GIORNATA DI RIFLESSIONE SULLA DISABILITÀ

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Gen. le collega,

oggi ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. FISH evidenzia che questa giornata non deve essere solo una mera celebrazione, ma un’occasione di riflessione per superare stigmi e pregiudizi ancora oggi presenti nella società.

COMUNICATO STAMPA

FISH: IL 3 DICEMBRE SIA UNA GIORNATA DI RIFLESSIONE SULLA DISABILITÀ

Roma, 3 dicembre – FISH non ha mai considerato la Giornata internazionale delle persone con disabilità una mera celebrazione. Piuttosto un’occasione di riflessione per superare stigmi e pregiudizi ancora oggi presenti nella società. Per assicurare inclusione, pari opportunità e diritti per, con e da parte delle persone con disabilità, come recita il tema scelto per questo 3 dicembre. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità la federazione lancia un appello all’azione, invitando la società, le istituzioni, le imprese a rafforzare gli sforzi volti a creare ambienti più inclusivi, eliminare le barriere architettoniche e promuovere l’uguaglianza.

“Le Leggi sono consolidate. I diritti in tema di salute, istruzione, lavoro, mobilità sono frutto di lunghe ed importanti battaglie che hanno visto in prima linea le stesse persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano. Il compito del nostro mondo, della nostra federazione è di considerare le persone con disabilità e le loro famiglie come un’importante e preziosa risorsa per l’intera comunità”. A dirlo il presidente di FISH, Vincenzo Falabella.

