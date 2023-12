(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 **Il 16 dicembre open day in tutta la Toscana, screening per l’epatite C**

Scritto da Walter Fortini, sabato 2 dicembre 2023

Asl e associazioni di volontariato offriranno gratuitamente lo screening

alle persone tra 34 e 54 anni. I test rapidi saranno effettuati nelle sedi

Asl e nelle principali piazze toscane. Bezzini: “Un’opportunità di

prevenzione rapida e gratuita”

In piazza per un rapido esame, un semplice pungidito gratuito, utile a

capire se si ha o meno l’epatite C, un’infezione del fegato pericolosa

perché si presenta senza sintomi ma col tempo, se non curata, può

diventare cronica ed essere la causa di patologie più gravi, come la

cirrosi o il cancro al fegato, malattie reumatologiche e del sangue come il

linfoma, cardiovascolari o il diabete mellito.

La Regione assieme alle Asl e alla associazioni di volontariato ha deciso

di organizzare un open day per sabato 16 dicembre, con i test effettuati

nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia ma anche nei centri

delle Asl. L’elenco completo è disponibile sul sito della Regione Toscana.

L’appello è rivolto ai cittadini tra 34 e 54 anni: 920 mila persone in

tutto, target di popolazione individuato dal Ministero della salute e a cui

è rivolto la campagna di screening avviata a settembre e tuttora in corso.

Al momento sono stati più di 21 mila i toscani che si sono fatti avanti ed

hanno risposto alla chiamata attiva.

“I numeri stanno crescendo ma con questo open day – commenta l’assessore

al diritto alla salute, Simone Bezzini – vogliamo portare la campagna

ancora più vicino alle persone, con l’obiettivo di renderle più informate

e consapevoli. Vogliamo raggiungere il maggior numero di cittadini perché

la prevenzione, non solo quella dell’epatite C, non è una forma di tutela

solo individuale ma collettiva. Un monito che deve accompagnarci da qui al

futuro”. “Testiamoci, è il nome di questa campagna ma anche l’invito

che faccio a tutte le persone che rientrano nella fascia d’età individuata

dal Ministero” conclude l’assessore.

Conoscere l’Epatite C

L’epatite C è un’infezione del fegato causata da un virus (Hcv) trasmesso

mediante contatto con sangue infetto. L’uso di sostanze per via endovenosa,

pratiche come tatuaggi, piercing o altre procedure estetiche condotte in

condizioni igieniche poco sicure – oppure la condivisione di oggetti

personali taglienti e pungenti contaminati da sangue (un rasoio ma anche un

semplice spazzolino o taglia unghie) e determinati comportamenti sessuali –

sono considerate condizioni a rischio, come anche le trasfusioni (ma solo

fino al 1991, quando sono stati introdotti test specifici sui donatori).

La campagna di screening in corso

Lo screening consiste in una test rapido, pungidito, su sangue capillare

per la ricerca di anticorpi anti-Hcv. Il risultato è disponibile in pochi

minuti. Sono 122 le sedi delle associazioni in tutta la Toscana e 38 quelle

delle aziende Usl dove, per la campagna in corso, si può effettuare il

test. E’ escluso dallo screening chi è già noto al sistema sanitario come

infettato da epatite C. Chi dona sangue regolarmente – ed è di conseguenza

sottoposto all’esame dell’epatite C al momento della donazione – è

invitato comunque a partecipare allo screening, se rientra nella fascia di

popolazione coinvolta.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Regione

Toscana, all’indirizzo

