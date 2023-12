(ARC) Cultura: Anzil, ’50insiemex50′ valorizza arte contemporanea Fvg

(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 Udine 2 dic – “Per oltrepassare la soglia di molti luoghi

magici, pensiamo al mausoleo di Galla Placidia, bisogna scendere

un paio di scalini e facciamo la stessa cosa per entrare in

questa galleria d’arte; quando il limes viene varcato allora

ognuno di noi inizia un viaggio. Il viaggio nella cultura ?

personale, ? una rielaborazione soggettiva di esperienze e questa

collettiva ne offre un grande esempio”.

Lo ha detto il vicegovernatore regionale con delega alla Cultura,

Mario Anzil, durante l’inaugurazione della 50ma mostra collettiva

regionale di fine anno “50insiemex50′ alla galleria d’arte La

Loggia di Udine che ha visto, fra gli altri, gli interventi del

sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e della direttrice

Maristella Cescutti.

Si tratta di un’edizione che ha celebrato i cinquant’anni di

attivit? della galleria, una vetrina dell’arte contemporanea

visitabile fino al 6 gennaio.

“? bello pensare ai tanti artisti che si sono alternati con le

proprie opere in questo luogo – ha aggiunto Anzil -, un

appuntamento che ha saputo crescere e rinnovarsi ad ogni nuova

edizione ed ? altres? piacevole scoprire quanti di loro hanno

aderito alla collettiva con un’importante presenza, dimostrazione

di un’espressione di gratitudine verso chi li ospita”.

“Nella nostra regione insistono molteplici scrigni da scoprire –

ha concluso Anzil -: uno di questi ? stato disvelato oggi.

L’Amministrazione regionale apprezza l’iniziativa che valorizza

l’arte regionale contemporanea”.

Gli artisti che espongono provengono da tutte e quattro le

province del Friuli Venezia Giulia, con un’opera ciascuno di 50

centimetri per 50. Il tema ? quello del tempo trascorso

“insieme”. Tra questi artisti i decani dell’arte regionale,

Giorgio Celiberti, Sergio Altieri, Nilo Cabai che hanno dedicato

all’evento un quadro speciale.

