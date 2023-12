Ricordiamo oggi a Lecce e a Bari

(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 Roadshow Garanzia Giovani: ultima tappa a Lecce oggi alle ore 10.00 alle

Officine Cantelmo

Si conclude a Lecce il roadshow “Garanzia Giovani incontra la Puglia”.

Appuntamento oggi venerdì 1° dicembre 2023, dalle 10.00, presso Officine

Cantelmo (Viale M. de Pietro, 8/a).

In questi ultimi mesi, la Regione Puglia ha intensificato la propria

presenza sul territorio, affiancando le Associazioni Temporanee di Scopo

incaricate dell’attuazione di Garanzia Giovani, nella preziosa attività di

promozione delle misure del Programma, che costituiscono un quadro

strategico di concrete opportunità di riqualificazione e inserimento

lavorativo per i giovani pugliesi.

Attraverso un tour itinerante nelle province pugliesi, è stata data voce

alle testimonianze delle giovani e dei giovani coinvolti nei percorsi

proposti, condividendo con gli operatori del settore gli stati di

avanzamento del Programma. Contestualmente, sono stati adottati

provvedimenti per semplificare le procedure legate alla gestione e alla

rendicontazione delle attività del Programma, per garantirne

un’accelerazione significativa.

All’incontro parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione,

Formazione e Lavoro, *Sebastiano Leo*, la direttrice Dipartimento Politiche

del Lavoro, Istruzione e Formazione, *Silvia Pellegrini*, la dirigente

Sezione Formazione *Monica Calzetta*, il dirigente Sezione Politiche e

Mercato del lavoro *Giuseppe Lella* e la consigliera del Presidente per le

Politiche Integrate Formazione Occupazione e Cittadinanza Attiva nel

Sistema Puglia, *Anna Cammalleri*.

Tutte le informazioni sul programma Garanzia Giovani in Puglia sono

disponibili su https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani

*Presentazione mostra “Illustrazioni” al Polo Cultura Arti in Fiera a Bari

oggi alle 11.00*

Oggi venerdì 1 dicembre, presso l’Arena del Dipartimento di Turismo e

Cultura della Regione Puglia, al PACT in Fiera del Levante (Padiglione

107), alle ore 11.00, è convocata la conferenza stampa di presentazione

dell’esposizione di 36 stampe da illustrazioni originali realizzate in

varie tecniche, intitolata “Illustrazioni”, ispirate dal fermento delle

manifestazioni culturali di Puglia, e dell’opera in terracotta

“L’abbraccio”, a rappresentare la Sacra Famiglia e dedicata a tutte le

famiglie distrutte dalle guerra, entrambe ad opera del Maestro Nicola Genco

Incontreranno la stampa:

-Grazia Di Bari, Consigliera delegata alle Politiche Culturali, Patrimonio

Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi delle Regione Puglia

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura,

Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia

-Nicola Genco, artista

-Rosalinda Romanelli, curatrice dell’esposizione

