Piano di sostenibilità di Ateneo

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA: STRATEGIE E AZIONI

DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Questa mattina, in Rettorato, si è tenuta la Conferenza di Ateneo di

presentazione del “Piano di Sostenibilità” dell’Università del Salento. Il

Piano è stato illustrato, dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, dalla

Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello, coordinatrice del gruppo di

lavoro che lo ha redatto, dal Delegato alla sostenibilità Massimo

Monteduro, dalla

Delegata al Piano Strategico Claudia Sunna, dal Direttore generale Donato

De Benedetto e dalla Dirigente ripartizione tecnica e tecnologica Gabriella

Gianfrate.

«Il Piano di Sostenibilità è un’iniziativa ambiziosa, ma assolutamente

imprescindibile, soprattutto in considerazione del ruolo di “faro

culturale” che l’Università del Salento è chiamata a svolgere all’interno

del proprio contesto territoriale», spiega il Rettore Fabio Pollice,

«Dobbiamo impegnarci a rendere sostenibile non solo il nostro Ateneo, ma

tutti gli attori territoriali, supportandoli con le nostre competenze, e la

stessa comunità locale, chiamata a modificare i propri comportamenti

affinché si ispirino sempre di più ai principi della sostenibilità.

All’elaborazione del Piano hanno concorso tutte le competenze scientifiche

e professionali del nostro Ateneo, in linea con un modello allargato di

sostenibilità, declinato in termini ambientali, economici, sociali e

culturali. Il Piano riflette pienamente la strategia di Ateneo, incentrata

sull’obiettivo del ‘One Health’, salute del genere umano e dell’ambiente, e

ci candida ad essere un punto di riferimento nell’ambito della Rete delle

Università Sostenibili».

«L’Università svolge un ruolo cruciale nella transizione verso uno sviluppo

sostenibile», dice la Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello,

coordinatrice del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano, «attraverso la

formazione dei cittadini e dei decisori di oggi e di domani, la ricerca,

quale motore dell’evoluzione scientifica e culturale che mira al benessere

dell’uomo e dell’ambiente, il dialogo e l’interazione sistematica con il

territorio. La redazione del Piano di Sostenibilità, quale obiettivo

strategico dell’Ateneo, si fonda su tale consapevolezza e delinea gli

obiettivi che guideranno il nostro cammino, identifica azioni specifiche

realizzabili e misurabili che, nei prossimi anni, ci condurranno ai primi

traguardi e ci avvicineranno a mete più ambiziose».

IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ DI ATENEO

A cosa serve un Piano di sostenibilità? Principalmente a individuare

strategie e azioni concrete per vivere meglio il complicato momento

attraversato dalle nostre società e dalle nostre istituzioni e innescare un

processo di scelte consapevoli che non compromettano quelle del futuro. Per

l’Università del Salento, adottare un Piano di sostenibilità ha voluto dire

accogliere i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, al

fine di rafforzare la responsabilità dell’Ateneo, coniugando le istanze

locali a quelle globali nella costruzione di un mondo più sostenibile dal

punto di visto sociale, ambientale ed economico.

Un impegno già assunto da tempo, adeguato al proprio ruolo istituzionale

per intensità e declinazioni, ravvisabile sia nel Piano Strategico di

Ateneo 2020/2022 sia in quello successivo 2023/2025, nel quale si inserisce

l’adozione di un’Agenda di Sostenibilità. Inoltre, l’Università del Salento

partecipa attivamente alla Rete delle università per lo sviluppo

sostenibile (RUS), promossa e approvata dalla CRUI, nell’assemblea generale

del 21 luglio 2016.

La redazione del Piano, coordinata da un gruppo di lavoro nominato dal

Rettore, è stata sviluppata da referenti del personale docente e tecnico

amministrativo e condivisa con l’intera comunità accademica.

NOVE OBIETTIVI STRATEGICI

Sono 9 gli obiettivi strategici individuati per attuare la propria missione

in linea con l’Agenda ONU 2030, articolati in 29 obiettivi operativi. Sono

stati determinati calibrando gli indicatori e stabilendo dei target

temporali: riduzione dell’impatto ambientale dell’Ateneo, gestione

responsabile delle risorse, promozione di una cultura paritaria e

inclusiva, promozione della formazione sui temi della sostenibilità,

promozione delle attività di ricerca, partecipazione a iniziative di

partnership, promozione della comunicazione istituzionale e coinvolgimento

del territorio nelle azioni per la sostenibilità.

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’ATENEO

Il primo obiettivo insiste sulla dimensione ecologica della sostenibilità e

si prefigge di ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’Ateneo, più

ampiamente la *ecological footprint* della sua comunità di studenti,

docenti, dipendenti, stakeholder, intervenendo sulle politiche energetiche,

sulla mobilità, sulle aree verdi e sulle politiche climatiche. Tra le

azioni in programma anche l’adozione del Piano di Mitigazione e Adattamento

ai Cambiamenti Climatici dell’Università del Salento, tra i primi e

pochissimi Atenei d’Italia a dotarsene; l’Inventario delle Emissioni di

Ateneo, redatto incorporando nello Statuto il principio di sostenibilità e

l’introduzione in organico di un Sustainability Manager di Ateneo.

Nel complesso Ecotekne, stanno per essere terminati gli interventi che

hanno interessato alcune centrali termiche, in particolare i generatori a

servizio dell’edificio “Fiorini” e dell’edificio “Stecca”. All’edificio

“Buon Pastore”, invece, è stato dato avvio a un cantiere-scuola sulle

tecniche di recupero, bonifica e digitalizzazione mentre nel Polo

extraurbano sono stati consegnati due nuovi edifici progettati per la

didattica e i servizi agli studenti secondo standard energetici e di

sostenibilità avanzati.

GESTIRE RESPONSABILMENTE LE RISORSE

Il secondo obiettivo strategico del Piano di Sostenibilità si focalizza

sulla responsabilità nella gestione delle risorse in Ateneo, evitando il

sovrasfruttamento e lo spreco di risorse naturali utilizzate nella gran

parte dei processi economici di produzione, distribuzione, acquisto, uso e

consumo, con un impatto negativo notevole sull’ecosistema. Ciò si traduce

in diversi obiettivi operativi: dalla stipula di appalti che rendano più

sostenibile il *public procurement* di Ateneo, a una più efficiente gestione

dei rifiuti, dell’acqua e del suolo nell’ottica del minore consumo e spreco.

MIGLIORARE BENESSERE E SALUTE DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA

Nel solco dell’approccio “One Health”, che riconosce l’interdipendenza fra

la salute dell’uomo, quella degli animali e quella ambientale, UniSalento

promuove un ambiente universitario più sano, sicuro, accogliente ed

ecologicamente equilibrato, che favorisca lo sviluppo personale e

professionale agendo su: welfare, lavoro flessibile, supporto sanitario,

sport, attività ricreative e alimentazione. Per promuovere la salute di

studenti e personale è stato realizzato il “Presidio medico UniSalento”,