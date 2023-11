(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 *Comunicato stampa*

*Cooperazione internazionale: si consolida il rapporto di collaborazione

tra l’Università di Foggia e la Artic University of Norway con la firma di

un accordo.*

*Foggia, 27 novembre 2023*. L’Università di Foggia accoglierà questo

pomeriggio una delegazione da Tromsø (Norvegia) per siglare un accordo di

partenariato che legherà l’Università di Foggia alla Arctic University of

Norway (Universitetet i Tromsø – UiT). L’evento si svolgerà alle ore 15,00

presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi 176).

L’accordo mira a consolidare un fruttuoso rapporto di cooperazione stretto

quasi un anno fa con l’Università scandinava e che ha visto

l’organizzazione nel mese di maggio di una staff mobility a Tromsø, con il

coinvolgimento di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo

dell’Università di Foggia. Il team multidisciplinare foggiano, coordinato

dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto e dal Learning Science hub (Dipartimento

di Studi Umanistici), ha realizzato un programma di exchange con il gruppo

norvegese, rappresentato dal prof. Steinar Thorvaldsen e dalla prof.ssa

Siri Sollied Madsen. Molto ricco il programma delle attività didattiche

svolte, tutte incentrate sull’innovazione nel settore educativo; dalle

proposte sulla formazione digitale degli insegnanti, ai programmi nazionali

d’intervento per contrastare bullismo e cyberbullismo, i due gruppi di

esperti si sono confrontati su alcuni dei temi più attuali della pedagogia

e della psicologia contemporanee.

*“Non posso che esprimere ampia soddisfazione per questo accordo di

cooperazione che si inserisce perfettamente nell’ambito delle politiche di

internazionalizzazione della nostra Università, aprendo la strada per

future iniziative comuni formative e di ricerca su tematiche di comune

interesse.”* *Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio*.

“*All’Università di Foggia teniamo moltissimo alla cura delle relazioni con

l’estero.* *Ha dichiarato Mariantonietta Fiore, Delegata rettorale alle

Relazioni internazionali.* *Sul versante internazionalizzazione,

d’altronde, abbiamo ottenuto quest’anno risultati più che incoraggianti,

che ci distinguono a livello nazionale. Da pochissimo abbiamo aperto un

nuovo portale per l’ingresso e l’immatricolazione di studenti stranieri che

rappresentano una ricchezza per la comunità accademica e civile di questa

città. Accogliere i partner norvegesi sarà per il nostro Ateneo un

grandissimo onore e un’occasione per costruire progettualità nuove e

interessanti”.*

*“Il Dipartimento di Studi Umanistici conferma, attraverso la firma

dell’accordo, la sua forte propensione all’innovazione e

all’internazionalizzazione nella ricerca come nella didattica”.* *Ha

dichiarato la prof.ssa Giusi Toto, Coordinatrice del Learning Scienze Hub*.

*“Il lavoro svolto dal team durante la visita in Norvegia, svoltasi lo

scorso maggio, si è concentrato sul confronto e sulla conoscenza reciproca,

con l’obiettivo principale di trovare connessioni nei vari ambiti della

ricerca da sviluppare congiuntamente. Con la sottoscrizione dell’accordo

cominceremo, con i colleghi della UiT, a progettare percorsi scientifici di

cui poter beneficiare reciprocamente. I nostri dottorandi di ricerca

trascorreranno un periodo di ricerca in Norvegia e l’anno prossimo

ospiteremo alcuni docenti di Tromsø a Foggia, perseguendo uno scambio di

pratiche costruttive. Le aree di ricerca interessate dal progetto

riguarderanno, in particolare, l’alfabetizzazione digitale degli insegnanti

e le nuove tecnologie per la didattica.”*

