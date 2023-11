(ARC) Eventi: Anzil-Bini, volley eccellenza Fvg e veicola valori per giovani

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 San Giorgio di Nogaro, 27 nov – “Un onore ricevere questo

riconoscimento a nome della Regione, e un piacere trovarmi questa

sera insieme a tanti atleti professionisti che tengono alto il

nome del Friuli Venezia Giulia grazie ai loro importanti

traguardi raggiunti, non ultimi quelli della scorsa domenica”.

Sono le parole del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia,

Mario Anzil, che questa sera, portando il saluto del governatore

della Regione Massimiliano Fedriga, ? intervenuto a San Giorgio

di Nogaro, nei locali del ristorante “La Darsena”, presso i

Cantieri Marina spa, alla serata “Testimonial di una Regione

Speciale”, evento al quale ha preso parte anche l’assessore

regionale alle Attivit? produttive e turismo, Sergio Emidio Bini.

L’evento, organizzato dal Comitato regionale della Federazione

Italiana pallavolo (Fipav) – in collaborazione con il Cda Volley

Talmassons Fvg e Tinet Volley Prata di Pordenone, squadre di

punta del volley regionale, che militano in Serie A2 -, ha visto

la partecipazione, tra gli altri, anche di Alessandro Michelli,

presidente del Comitato regionale Fipav Friuli Venezia Giulia, di

Giorgio Brandolin, presidente Coni Fvg, del sindaco di San

Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate e degli atleti delle due

squadre che hanno indossato la maglietta brandizzata “Io sono

Friuli Venezia Giulia”.

“La nostra ? la Regione del Paese che maggiormente investe nello

sport – ha ricordato Anzil -. In Friuli Venezia Giulia si contano

ben 2800 associazioni dilettantistiche che, con centinaia e

centinaia di volontari, rappresentano la spina dorsale di una

rete importante per il territorio e le sue comunit?: con la loro

presenza, attivit? e vivacit?, danno la possibilit? a tanti

bambini e ragazzi di potersi avvicinare allo sport e di

praticarlo, crescendo con gli importanti valori che trasmette”.