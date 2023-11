Amelie torna a stupire il lettore

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 Il volume è appena uscito e già se ne parla molto : l’ultima pubblicazione

della scrittrice Amalia Mancini (nota nell’ambiente letterario come *Amelie*)

sta riscuotendo curiosità e forte interesse da parte del pubblico. Il

titolo? “Falcone e Vespaziani – Un’Alleanza per la Verità”, al momento

reperibile su *Amazon*. L’ autrice si immerge nell’incredibile mondo di due

giganti della giustizia e racconta la storia poco conosciuta di una

collaborazione, trasformatasi in amicizia, tra il giudice Giovanni

Falcone, vittima della mafia nella tragica strage di Capaci del

1992, e l’ avvocato Giovanni Vespaziani, oggi novantaduenne (zio materno

di *Amelie*). Durante gli eventi narrati nel libro, Vespaziani era il

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, incaricato da Falcone di

difendere il pentito di mafia Antonino Calderone. Le vicende storiche

testimoniano questo contributo cruciale, che insieme a quelli di Tommaso

Buscetta ed altri collaboratori di giustizia, ha permesso a Falcone di

tracciare la strada per il leggendario maxiprocesso di Palermo contro Cosa

Nostra.In un’Italia avvolta dall’ombra della corruzione e della violenza,

il rispetto reciproco, la fiducia e l’impegno per la giustizia hanno

tessuto un rapporto di stima tra il coraggioso combattente Falcone e

Vespaziani, anch’egli instancabile difensore della visione di un’Italia

libera e onesta. Entrambi, insomma, custodi di un sogno comune per un Paese

migliore. Il contenuto giornalistico di questo nuovo, ultimissimo libro di

*Amelie* è straordinario non solo perché’ rivela innumerevoli dettagli di

una collaborazione epocale tra un magistrato coraggioso e un avvocato

determinato, ma anche perché’ presenta un tesoro di contenuti inediti che

porteranno nel cuore pulsante di una verità nascosta. Amalia Mancini, nata

a Rieti, ha trascorso gran parte della sua vita a Roma, dove ha conseguito

la laurea in Lettere con 110 e lode e si è affermata come biografa,

scrittrice, giornalista. Apprezzata dalla critica anche come

sceneggiatrice e poetessa, ha studiato a lungo il mondo del giornalismo,

dedicandosi perfino ad una tesi sperimentale su questa professione. Numerosi

sono i premi di settore che ha ricevuto nel corso della sua lunga

carriera. Autrice

finanche di 20 sillogi poetiche inedite, le sue opere abbracciano una vasta

gamma di generi, dalle commoventi storie d’amore alle profonde analisi

psicologiche, dalle affascinanti biografie ai volumi dedicati all’arte. Questo

e molto altro, per una eccezionale interprete di vicende e sentimenti dei

nostri giorni.