(ACON) BILANCIO. SPORT E CULTURA: OK V COMM A MANOVRA, POTENZIATO ART BONUS

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 (ACON) Trieste, 27 nov – La V Commissione consiliare,

presieduta da Diego Bernardis (Fp), ha proseguito le attivit? di

valutazione degli strumenti della manovra di bilancio di fine

anno esprimendo parere favorevole a maggioranza (sempre astenute

le Opposizioni) sulle spettanti parti di competenza relative al

comparto Cultura e Sport.

L’espressione di voto ha riguardato la Nota di aggiornamento al

Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) 2024 e i disegni

di legge 9 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-26,

articolo 5) e 10 (Legge di stabilit? 2024, articolo 6), nonch? il

ddl 11 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-26).

L’esame preventivo dei documenti ha richiesto la partecipazione

del vicepresidente della Giunta regionale e assessore competente,

Mario Anzil, che ha sottolineato di aver voluto “recepire alcuni

importanti suggerimenti pervenuti dai consiglieri, riportandoli

in queste norme, ma anche in quelle gi? approvate nell’ultima

seduta dell’Esecutivo e pronte per essere presentate in sede di I

Commissione”.

Premesso che, per quanto riguarda la Collegata, si parla di

semplice correzione di refusi o di aggiornamenti resi necessari

da precedenti abrogazioni, nell’ambito della Stabilit? si va

invece dalla presentazione di nuovi bandi per la cultura

(compresa la precisa scelta di dedicarne uno specifico a GO!2025,

lasciando liberi da vincoli gli altri presentatori di progetti),

fino alle modifiche della legge dedicata ai bandi annuali per le

attivit? culturali, al fine di separare i settori di intervento e

introdurre una linea di contribuzioni dedicata a progetti

culturali per unire mondo produttivo e creativit?. Incentivi

vanno anche a favore dello spettacolo dal vivo, arti figurative,

visive, fotografia e multimedialit?.

Attenzione viene dedicata al finanziamento dei musei gi?

individuati di interesse regionale, ai contributi per le

associazioni e le societ? sportive dilettantistiche senza fini di

lucro affiliate all’Ente italiano Sport inclusivi (Eisi) e,

proprio in tal senso, 100mila euro sono destinati alla Sport X

All – Hans Erlacher Team di Monfalcone per l’organizzazione delle

finali paralimpiche di Coppa del Mondo 2024 (discesa libera e

superG) sulla pista Di Prampero di Tarvisio.

Ampio supporto va inoltre al comitato regionale del Coni a

vantaggio di squadre e atleti che devono affrontare costi di

trasferta per raggiungere competizioni di rilievo nazionale e

internazionale ad almeno 500 chilometri di distanza. Infine,

viene confermata anche per il prossimo anno l’ammissibilit? delle

Fondazioni bancarie quali mecenati Art bonus Fvg.

Tra gli emendamenti preannunciati da Anzil figurano l’ampliamento

dell’intervento a vantaggio della Fondazione Luigi Bon di

Tavagnacco, risorse integrative ai beneficiari di iniziative

triennali per attivit? culturali e l’introduzione della

Commissione di valutazione per le domande di contributi per le

attivit? a favore del bacino della disabilit? in ambito sportivo.

Rinnovato anche per il biennio 2024-26 l’impegno sul progetto

Leggiamo 0-18, mentre l’assessore ha citato anche le procedure a

sportello per i bandi legati alle sedi museali non ancora

finanziate per attivit? di manutenzione straordinaria e restauro

(ampliando la platea alle realt? private), il finanziamento per

la catalogazione del patrimonio museale, quello alle federazioni

sportive nazionali del Coni, la ripartizione del finanziamento

annuale a vantaggio di teatro amatoriale, folklore, cori e bande

regionali, nonch? la modifica alla modalit? di erogazione dei

contributi.

Ultimi temi toccati dal vicepresidente Anzil quelli relativi agli

ulteriori finanziamenti concessi all’Art bonus regionale (300mila

euro), +200mila euro alle biblioteche e +100mila euro per lo

sport paralimpico. Un milione in pi? va alla Fondazione Aquileia,

100mila euro ad attrezzature sportive per disabili e, in materia

di scorrimento delle graduatorie per gli impianti sportivi,

ancora un milione per quella dedicata a calcio-rugby.

La discussione generale ? stata aperta da Enrico Bullian (Patto

per l’Autonomia-Civica Fvg) che ha fatto riferimento “a uno sport

che serviva nel Monfalconese per interconnettere le varie etnie,

come quelle che praticano il cricket”. La dem Laura Fasiolo ha

espresso parole di elogio “per l’attenzione prestata a GO!2025,

perch? riguarda non solo citt? e provincia, ma l’intera regione”.

Sempre sul fronte Pd, Manuela Celotti ha chiesto “perch? sono

state tolte le poste per l’abbattimento dei maggiori costi

energetici per musei e impianti sportivi? Inoltre, vorrei sapere

a che punto ? la ricognizione dei piccoli musei non iscritti

nella rete regionale, auspicando anche l’utilizzo di cooperative

del Terzo settore che utilizzano personale con disabilit?,

fragilit? o disagio”. Il collega di partito Andrea Carli, quindi,

ha chiesto lumi “sullo scorrimento della graduatoria

calcio-rugby” e sul bando “per le aree padel nei Comuni sotto i

3mila abitanti: ? possibile attivarlo anche per Comuni di

dimensioni maggiori?”.

Carlo Grilli (Fedriga presidente) ha ricordato “l’odg, accolto,

per la mappatura dei musei”, mentre Igor Treleani (FdI) ha

affermato di auspicare il supporto alla graduatoria non pi? per

il bacino calcio-rugby, ma per quello che coinvolge un numero

maggiore di discipline.

Il capogruppo leghista Antonio Calligaris, infine, ha definito

“strano e surreale il dibattito, perch? il contributo all’Ente

italiano Sport inclusivi ha una particolare funzione e nessuno lo

ha mai interpretato come inclusione sociale: questa ? un’idea di

Bullian. Non ? giusto finanziare campi o attivit? – ha concluso –

che non passino attraverso societ? o federazioni ufficiali”.

