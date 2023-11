Chiude oggi la Biennale Architettura 2023 con 285mila presenze

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 La Biennale Architettura 2023 in numeri

La Mostra

Partecipanti alla Mostra Internazionale

Progetti Speciali del Curatore – Food, Agriculture & Climate Change, Gender &

Geography, Mnemonic (fuori concorso)

Progetti Speciali del Curatore – Guests from the Future (fuori concorso)

Partecipazioni Speciali (fuori concorso)

Progetto Speciale: Padiglione Arti Applicate in collaborazione con il Victoria and

Albert Museum di Londra con la mostra Modernismo tropicale: architettura e potere

dell’Africa occidentale

Carnival – Expanded Programme

Partecipazioni Nazionali, di cui:

27 Partecipazioni Nazionali nei padiglioni storici ai Giardini

23 Partecipazioni Nazionali all’Arsenale (con l’Italia)

14 Partecipazioni Nazionali nel centro storico di Venezia

1 Partecipazione Nazionale presente per la prima volta: Repubblica del Niger.

Repubblica di Panama partecipa per la prima volta con un proprio padiglione.

Eventi Collaterali

* * *

I visitatori

285.000

1.665

14.150

i visitatori totali

i visitatori medi per giornata di apertura

i visitatori in pre-apertura

I giovani e gli studenti sono stati il 38% dei visitatori totali.

I visitatori organizzati in gruppo che hanno visto la Mostra rappresentano il 23% del

pubblico complessivo.

65.900 il pubblico organizzato in gruppo (di cui circa il 76% costituito da gruppi di

studenti e/o universitari)

Oltre 2.500 i professionisti e architetti

* * *

Attività Educational e visite guidate

50.896 (3.070 gruppi) partecipanti alle attività educational e ai servizi di visite guidate

Attività Educational

32.281 i giovani e gli studenti che hanno partecipato alle attività educational

1.472 gruppi

4.874 insegnanti coinvolti nelle attività educational in sede espositiva

2.051 insegnanti che hanno partecipato alle preview dedicate

scuole partecipanti di cui:

38 scuole dell’infanzia e nidi

160 scuole primarie

46 scuole secondarie di I grado

408 scuole secondarie di secondo grado

NOTE: Il 63% dei giovani partecipanti alle attività educational proviene dal Veneto.

Visite Guidate

18.615 adulti e pubblico che hanno partecipato alle visite guidate

14.255 il pubblico organizzato

4.360 i partecipanti alle visite guidate a partenza fissa o family friendly

1.598 i gruppi

Corse BUS e VAPORETTO Biennale per le scuole

corse effettuate dal Biennale BUS (andata 119, ritorno 119)

11.328 studenti trasportati (andata studenti 5.664, ritorno studenti 5.664)

corse effettuate dal Biennale VAP (andata 138, ritorno 138)

26.538 studenti trasportati (andata studenti 13.269, ritorno studenti 13.269)

Biennale Sessions

Università aderenti al progetto: 76 università convenzionate e 15 università

partecipanti attraverso progetti congiunti.

4.205 gli studenti coinvolti nel progetto

Paesi di provenienza

le università italiane

le università straniere, da 4 continenti

seminari organizzati negli spazi della Biennale, a cura delle università partecipanti.

Con 13 università coinvolte, la Germania è il secondo paese per adesioni, seguito dal

Regno Unito e Spagna (6 ciascuna) e Austria, Svizzera (4 ciascuna).

39 assistenti qualificati della Biennale per attività educational e percorsi strutturati di

visita nelle due sedi di Mostra da 8 paesi, con attività educational in 9 lingue (italiano,

inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco, giapponese), oltre che in

Lingua dei Segni Italiana (LIS).

96 studenti sono stati coinvolti in progetti PCTO con 4 istituti superiori dal Veneto e

Friuli Venezia Giulia per un ammontare di circa 3000 ore di attività. Alcuni progetti sono

tuttora in corso e si svilupperanno durante il Carnevale dei ragazzi.

1.249 (80 gruppi) i partecipanti al Progetto Categorie Fragili, per la Biennale Accessibile.

* * *

Comunicazione

Ufficio Stampa

2.500 giornalisti accreditati durante la pre-apertura, ripartiti tra:

1.500 giornalisti internazionali

1.000 giornalisti italiani

cui si aggiungono giornalisti via via accreditatisi durante i mesi di Mostra.

Comunicazione digitale

Sito web (labiennale.org)

20 maggio > 21 novembre 2023

981.352 utenti unici

5,1 milioni visualizzazioni di pagina

Dispositivi/utenti:

mobile 661.922 utenti (67,3%)

desktop 308.017 utenti (31,3%)

tablet

13.067 utenti (1,3%)

smart tv 63 (0,006%)

Social Media

18 maggio > 21 novembre 2023

I contenuti pubblicati durante la Biennale Architettura 2023 sulle piattaforme social

Facebook, X, Instagram e YouTube de La Biennale di Venezia hanno ottenuto

complessivamente circa 70 milioni di visualizzazioni, generando più di 1,8 milioni di

interazioni.

Facebook

Follower totali della pagina 473.169

+5.591 dall’inizio della Biennale Architettura 2023

(Biennale Architettura 2021: 392.773 follower totali al 18 novembre 2021)