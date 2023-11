Garante dei diritti delle persone con disabilità avvia consultazione per ricognizione stalli in città

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 CITTÀ DI LECCE

Settore Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato,

Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro – Piano Sociale di Zona

Lecce, 24/11/2023

Una efficace azione finalizzata all’inclusione ed all’accessibilità non

può prescindere dal perseguimento del fine della mobilità autonoma delle

persone che abbiano limitazioni alla deambulazione.

Tale obiettivo si persegue promuovendo non solo l’accessibilità

degli edifici ma anche prevedendo, in conformità peraltro con la normativa in

materia, stalli di sosta in prossimità degli edifici pubblici e di pubblico interesse,

con percorsi protetti che garantiscano la possibilità anche a chi abbia dette

difficoltà di raggiungere i luoghi in questione in maniera il più possibile

autonoma.

In altri termini, in sede di progettazione o di sistemazione delle aree

esterne agli edifici di interesse pubblico, si deve pensare alla persona con

disabilità non già accompagnata, ma libera di muoversi autonomamente e di

raggiungere in perfetta autonomia i luoghi di lavoro, di espletamento di pratiche

burocratiche, di svago.

Sono giunte numerose segnalazioni, da parte di cittadini che vivono

questa situazione, in ordine a gravi carenze in merito: mancanza di stalli dove

dovrebbero essere previsti, stalli posizionati in maniera non corretta o di difficile

utilizzo, stalli realizzati in maniera non conforme alla normativa, assenza di

percorsi protetti o di facile utilizzazione.

È per questo motivo che il GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE

CON DISABILITA’ del COMUNE DI LECCE intende promuovere, a supporto

dell’azione costante e quotidiana degli uffici comunali a ciò deputati, una

ricognizione generale dello stato degli stalli nel territorio cittadino, individuando

le eventuali carenze e difformità, allo scopo di razionalizzare la presenza degli

stalli di sosta e dei relativi percorsi protetti che consentano di raggiungere gli

edifici di interesse pubblico.

Pertanto, SI INVITANO I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI DEL

SETTORE a segnalare all’Ufficio del Garante, al seguente indirizzo di posta

elettronica

le suddette carenze e difformità, al fine di offrire un quadro complessivo delle

esigenze, nella prospettiva di rendere sempre più accessibile ed inclusiva la

nostra città.

Il Garante

(avv.Piergiorgio Provenzano)

Garante dei diritti delle persone con disabilità

Avv. Piergiorgio Provenzano