Usa, Biden: Ci sono reali opportunità per estendere l’accordo umanitario a Gaza

(AGENPARL) - ROMA, 24 Novembre 2023 - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato oggi che esistono reali opportunità per estendere l’accordo umanitario tra Israele e Hamas, entrato in vigore questa mattina e che durerà 4 giorni.

Biden ha spiegato ai giornalisti in Massachusetts che l’accordo umanitario è solo l’inizio e finora è stato approvato pacificamente, che ci sono reali opportunità per estenderlo e che dobbiamo lavorare su una soluzione a due Stati per porre fine al ciclo di violenza in Medio Oriente. e vivere in pace tra palestinesi e israeliani.

Il presidente americano ha aggiunto che il rilascio da parte del movimento Hamas del primo gruppo di ostaggi tenuti durante l’attacco a Israele è solo l’inizio, indicando che è giunto il momento di lavorare sul “rinnovamento” della soluzione dei due Stati, per stabilire la pace tra i due paesi. Palestinesi e israeliani.