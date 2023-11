(AGENPARL) – ven 24 novembre 2023 **La Toscana delle Donne, Manetti: “Orgogliose di avere il Cinema delle

Donne in Toscana”**

/Scritto da Camilla Marotti, venerdì 24 novembre 2023 alle 18:54/

Si è aperto il 44° festival di Cinema e donne, Millenials Frames;

protagoniste alcune talentuose registe contemporanee, molte under 35, che

caratterizzano questa 44° edizione.

Questo pomeriggio l’apertura al Cinema Teatro La Compagnia a Firenze,

culminata con la consegna dei riconoscimento della Toscana delle Donne da

parte della capo di Gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti, alle

fondatrici del Festival di Cinema e Donne: Paola Paoli e Maresa D’Arcangelo

(direttrice e vice direttrice di Laboratorio Immagine Donna).

Con il premio l’Umanità, simbolo di questa edizione della Toscana delle

Donne, Manetti ha sottolineato come “Il Cinema da sempre sia uno dei

mezzi di comunicazione più potenti per trasmettere i valori che tutelano

la donna e i suoi diritti. Abbiamo la fortuna di avere in Toscana questo

Festival dedicato interamente al Cinema delle donne, quindi è giusto

accendere i riflettori su questo evento e sulle due fondatrici che da oltre

40 anni portano avanti questa rassegna cinematografica. Noi ne siamo

contente come donne ed è con orgoglio che vogliamo valorizzarlo

inserendolo all’interno della nostra de La Toscana delle Donne.

Con le parole di Maresa D’Arcangelo il passato dà la mano al presente e

alla strettissima attualità: “Speriamo che il nostro Festival cresca

ancora di più – dice, ricordando tanti aneddoti degli ultimi 40 anni -; la

nostra è una battaglia culturale che vogliamo condurre in positivo, il

miglior contributo che vogliamo dare alla situazione presente”.

Sul palco anche Cristina Giachi, la presidente della commissione Cultura

del Consiglio regionale.