INVITO STAMPA: UNIGHT – NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2023 – Mercoledì 27 settembre, ore 11.30, Sala Mario Allara del Rettorato (Via Verdi 8 / Via Po 17, Torino)

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 INVITO CONFERENZA STAMPA

UNIGHT

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2023

Mercoledì 27 settembre, alle ore 11.30, nella Sala Mario Allara del Rettorato (via Verdi 8,

Torino), verrà presentata alla stampa UNIGHT, l’edizione 2023 della Notte Europea delle

Ricercatrici e dei Ricercatori.

UNIGHT – United citizens for research è il nome del progetto che per il secondo anno

consecutivo porterà la “Notte” a Torino e in altre 4 città coinvolte nell’Alleanza UNITA Universitas Montium: Timisoara (Romania), Chambéry (Francia), Covilhã (Portogallo) e Pau

(Francia).

Interverranno:

● Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino

● Laura Montanaro, Prorettrice del Politecnico di Torino

● Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali

● Chiara Foglietta – Assessora alla Transizione ecologica e digitale, Innovazione,

Ambiente, Mobilità e Trasporti della Città Torino

● Elisa Corino, Docente di Didattica delle lingue moderne del Dip. di Lingue e

Letterature straniere Unito e coordinatrice scientifica UNIGHT

● Gianpiero Vigani, Docente di Fisiologia Vegetale presso il Dipartimento di Scienze

della Vita e Biologia dei Sistemi di Unito e coordinatore scientifico UNIGHT

Con le testimonianze di:

● Elena Simone, Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia – Politecnico di Torino,

vincitrice di un bando ERC – Starting Grant con il progetto CryForm

● Giacomo Bonan, Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, vincitore di un

bando ERC – Starting Grant con il progetto INWOOD

UFFICIO STAMPA UNIVERSITÀ DI TORINO

Elena Bravetta, Stefano Palmieri