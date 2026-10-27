IL COMUNE COMUNICA – Polizia Locale, Leccese: “Incontro costruttivo

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - POLIZIA LOCALE, IL SINDACO LECCESE:
"CONFRONTO COSTRUTTIVO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
VALUTEREMO LE PROPOSTE PER UNA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO"
Il sindaco Vito Leccese ha incontrato, alla presenza dell'assessora alla Polizia Locale Carla Palone e del Comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, tutte le organizzazioni sindacali del comparto per affrontare le principali questioni relative all'organizzazione del lavoro e alle nuove esigenze del servizio.
Ho manifestato la disponibilità ad approfondire questa proposta, riservandomi di effettuare tutte le necessarie valutazioni di carattere tecnico, organizzativo ed economico, anche rispetto alle eventuali implicazioni sul tema del salario accessorio.
Il nostro obiettivo è individuare soluzioni che consentano di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della città, garantendo al tempo stesso condizioni di lavoro adeguate e valorizzando la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Locale.
Il confronto proseguirà in sede tecnica nelle prossime settimane, con la volontà di approfondire ogni proposta senza pregiudiziali, con la consapevolezza che qualsiasi scelta dovrà essere sostenibile e rispondere all'interesse generale della città".