(ACON) MONFALCONE. BULLIAN (PATTO-CIVICA): REGIONE ASSUMA RUOLO AL TAVOLO

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 (ACON) Trieste, 25 set – “Sul “Piano Monfalcone”, che vorrebbe

divenire tavolo permanente per affrontare il tema della forza

lavoro e di cui si parla in recenti articoli apparsi sulla

stampa, salta all’occhio l’assenza della Regione Friuli-Venezia

Giulia, oltre che delle rappresentanze dei lavoratori e dei

Comuni del mandamento monfalconese. Sulla questione ho appena

depositato una interrogazione puntuale”.

Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Patto per

l’autonomia-Civica Fvg Enrico Bullian, spiegando che “i suoi

contenuti sono stati condivisi con il collega Diego Moretti”.

Nel testo si sottolinea “l’esigenza che Monfalcone rappresenti un

caso significativo a livello nazionale, visto l’impatto della

grande fabbrica (il cantiere navale) sulla piccola citt?”.

Infatti, “il ricorso sempre pi? marcato all’appalto esterno da

parte di Fincantieri (con migliaia di operai) ha generato una

presenza di stranieri che supera il 35% a Monfalcone, con una

rilevante comunit? originaria del Bangladesh e altre dei Balcani

che sono stanziali, e una difficolt? nel controllo del rispetto

delle tutele per i lavoratori che hanno fatto parlare soggetti

interessati e osservatori di una giungla dell’appalto, una piaga

sociale con dumping salariale, retribuzioni non assegnate

correttamente e casi che rasentano il caporalato”, afferma ancora

Bullian.

Nell’interrogazione si rimarca inoltre che “il presidente della

Regione si ? espresso favorevolmente sull’immigrazione regolare,

definizione che vale per gli stranieri che vivono a Monfalcone e

che riteniamo comporti un opportuno accompagnamento delle

istituzioni in percorsi mirati all’inclusione (dall’insegnamento

dell’italiano alle pratiche sportive)” e “che Monfalcone ?

l’unico Comune in controtendenza per la natalit?, situazione che

genera da una parte una pressione sui servizi collegati, ma

dall’altra le opportunit? rilevanti tipiche di una societ?

giovane”.

In conclusione, Bullian interroga il governatore Fedriga per

“sapere se ritiene di farsi interprete dell’esigenza della

partecipazione della Regione al Piano Monfalcone, estendendo la

partecipazione anche agli enti locali del mandamento, alla Rsu di

Fincantieri e alle segreterie territoriali dei sindacati”.

ACON/COM/fa

251527 SET 23