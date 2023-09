(ACON) MIGRANTI. VI COMM IN VISITA AL CIVIFORM: OK VIGILANTES, SOS FORMATORI

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 (ACON) Cividale, 25 set – Il grido d’allarme lanciato dalla

comunit? di Cividale, sulla necessit? di una maggiore attenzione

da parte delle istituzioni riguardo ai minori non accompagnati

ospiti in citt?, ? stato intercettato dal Consiglio regionale del

Fvg che oggi, su iniziativa dell’ufficio di presidenza della VI

Commissione, a cui si sono aggiunti altri rappresentanti

dell’Assemblea legislativa, ha fatto visita al Civiform.

Si tratta di una delle strutture presenti sul territorio

regionale impegnate nell’accoglienza di migranti non maggiorenni

senza genitori, che attualmente ospita un centinaio di ragazzi,

per la maggior parte egiziani, bengalesi e albanesi.

La visita ? stata l’occasione per annunciare alcuni provvedimenti

che la struttura intende adottare nei prossimi mesi per cercare

di contenere gli eventuali problemi creati da alcuni ospiti al di

fuori della struttura, a partire dalla presenza di una guardia

giurata che perlustrer? i confini della struttura nelle fasce

notturne.

A capo della delegazione il presidente della VI Commissione

consiliare Roberto Novelli (FI), insieme ai vicepresidenti

Stefano Balloch (FdI) e Furio Honsell (Open) e ai consiglieri

Diego Bernardis (Fp), Laura Fasiolo (Pd), Simona Liguori

(Patto-Civica), Carlo Bolzonello (Fp), Serena Pellegrino (Avs),

Manuela Celotti (Pd), Mauro Di Bert (Fp), Massimiliano Pozzo (Pd)

e Francesco Martines (Pd).

A fare gli onori di casa il vicepresidente di Civiform, Luigi

Papais, la direttrice generale Chiara Franceschini e la

responsabile dei servizi accoglienza Enrichetta Zam?. Univoco, da

parte dei consiglieri presenti, il parere sul grande lavoro di

accoglienza messo in atto quotidianamente da parte di Civiform

che attualmente ospita un centinaio di ragazzi provenienti da

diverse nazioni, che si dichiarano minorenni e non accompagnati.

Come spiegato da Chiara Franceschini, direttrice generale di

Civiform, si tratta di un ente accreditato dalla Regione che da

anni attiva interventi di formazione e accompagnamento

all’inserimento lavorativo: “Il centro risponde alle esigenze di

presa in carico dei minori da parte dei sindaci di molti dei

comuni del territorio regionale, attivando dei collaudati

protocolli volti a garantirne il benessere psico-fisico, la

crescita umana e professionale e l’integrazione socio-lavorativa”.

“Mediamente – ha spiegato Zam? – gli ospiti hanno un’et? media

dichiarata tra i 17 e i 18 anni, con una permanenza di 6-8 mesi.

Tempistiche strettissime all’interno delle quali il centro si

occupa dell’accoglienza dei ragazzi, che passa dalle vaccinazioni

alla conoscenza della lingua italiana, fino all’immissione di

nuovi documenti di riconoscimento attraverso l’interessamento

delle ambasciate e dei consolati, considerando che i pi? ne sono

sprovvisti”.

Diversi gli aspetti emersi durante il confronto tra consiglieri e