Goldman Sachs prevede un petrolio a 100 dollari mentre la transizione verso le rinnovabili vacilla

(AGENPARL) - ROMA, 24 Settembre 2023 - Questa settimana, Goldman Sachs ha nuovamente alzato il suo obiettivo di prezzo del petrolio a 100 dollari. La banca ha citato la minore produzione dell’OPEC combinata con una maggiore domanda, che presi insieme, “ hanno più che compensato un’offerta statunitense significativamente più elevata”.

Il prezzo medio del gas negli Stati Uniti il ​​20 settembre era di 3,875 dollari, leggermente inferiore a quello del giorno prima ma superiore di 0,20 dollari rispetto a quello di un anno fa.

Anche con i prezzi del gas più alti, gli acquisti di veicoli elettrici sono rallentati invece di aumentare.

In Europa, la deindustrializzazione della Germania non è più una novità, l’industria automobilistica si sta preparando alla corsa cinese ai veicoli elettrici e Bruxelles sta cercando di costruire da zero una catena di approvvigionamento per la transizione energetica.

Nel frattempo, gli sviluppatori di energia eolica offshore stanno cancellando progetti sia in Europa che negli Stati Uniti, gli sviluppatori di energia solare nell’UE si lamentano dei pannelli cinesi a buon mercato.

Inoltre, nel frattempo, le compagnie petrolifere e del gas continuano a riportare profitti consistenti e gli investitori stanno riscoprendo il loro amore per gli idrocarburi.

La transizione energetica è controproducente.

Al recente World Petroleum Congress di Calgary, dirigenti petroliferi e funzionari governativi hanno messo in guardia contro la continua spinta a scoraggiare gli investimenti nella produzione di nuovi idrocarburi.

“Sembra che ci sia un pio desiderio che faremo un salto da dove siamo oggi a dove sarà domani”, ha detto l’amministratore delegato di Exxon durante l’evento.

“Non importa dove arrivi la domanda, se non manteniamo un certo livello di investimenti nel settore, si finisce per avere un’offerta più breve che porta a prezzi più alti”, ha detto anche Darren Woods.

Questo è esattamente ciò a cui stiamo assistendo attualmente in Europa e negli Stati Uniti. A causa della spinta alla transizione, i produttori di petrolio sono estremamente cauti riguardo alla crescita della produzione. Inoltre, stanno dando priorità ai rendimenti degli azionisti per mantenere gli azionisti, quindi vale la pena essere cauti.

In Europa, le supermajor sono schiacciate dalle tasse sui profitti inaspettati, dalla pressione degli attivisti e da una legislazione sempre più restrittiva, quindi si stanno rivolgendo altrove. La Shell sta sfruttando miliardi di barili potenziali in Namibia e la Total sta valutando un impegno di 9 miliardi di dollari per l’esplorazione petrolifera in Suriname.

Nel frattempo, gli automobilisti di tutta Europa sono alle prese con l’aumento dei costi del carburante e delle bollette elettriche più elevate mentre l’UE diventa sempre più dipendente dall’energia eolica e solare intermittente che necessitano di supporto da centrali elettriche alimentate a idrocarburi. Questi impianti sono tassati pesantemente per le loro emissioni di carbonio, il che ha fatto aumentare il costo della loro produzione e delle bollette elettriche.

Tutto questo non farà altro che peggiorare prima di migliorare. Perché nonostante siano sempre più numerosi i segnali che la transizione non procede secondo i piani, chi è al comando raddoppia ogni singolo impegno.

L’ industria dell’energia eolica offshore è essenzialmente sul letto di morte , ma non c’è stato alcun cambiamento di atteggiamento da parte dei governi. La cosa più probabile che farebbero per risolvere i suoi problemi sarà probabilmente ancora più sussidi invece di una riconsiderazione del ruolo che l’energia eolica offshore svolgerebbe nella transizione.

Nel settore dei veicoli elettrici, i concessionari stanno lottando con l’aumento delle scorte negli Stati Uniti, e Ford ha recentemente dichiarato che avrebbe registrato una perdita di 4,5 miliardi di dollari sulla sua attività di veicoli elettrici. In Europa , le vendite sono in forte aumento , ma le case automobilistiche sono preoccupate per i veicoli elettrici cinesi, che sono altrettanto buoni ma più economici.

L’energia solare sta andando alla grande negli Stati Uniti, destinata a raggiungere una crescita record di 32 GW quest’anno, “aiutata dagli incentivi agli investimenti previsti dall’Inflation Reduction Act”, ha riferito recentemente Reuters. Sembra che a nessuno importi davvero cosa succede quando il sole tramonta su tutti quei gigawatt. Lo stoccaggio tramite batterie è molto indietro rispetto al solare in termini di capacità.

Anche il solare sta andando alla grande in UE, anche grazie a forti sussidi, solo che mancano gli installatori qualificati, e i produttori locali di pannelli si lamentano delle importazioni cinesi che, secondo l’industria, li stanno uccidendo.

Pertanto, di recente l’UE ha sostanzialmente dichiarato una guerra commerciale selettiva alla Cina per bocca della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Cina ha avvertito che ci sarebbero state delle conseguenze, in un momento in cui il Paese è diventato uno dei principali esportatori di carburanti verso l’Europa grazie all’embargo russo sui carburanti.

Il prezzo dell’energia continuerà a salire sia in Europa che negli Stati Uniti, tutto a causa di una transizione mal concepita dagli idrocarburi.