1635-2023 STATI GENERALI DELLA FIBRA OTTICA. CONFERMATO EVENTO IN PRESENZA PER DOMANI CON IL PRESIDENTE ZAIA, ANNULLATA LA GIORNATA DI MARTEDI’ 26 SETTEMBRE

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Roberto Marcato – Assessore Sviluppo Economico – Regione del Veneto

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023

ore 10:45

Visita H-FARM

Riccardo Donadon – Founder di H-Farm

Micaela Faggiani – Giornalista e conduttrice dell’evento

ore 11:15

Apertura dei lavori

ore 11:30

Il ruolo della Banda Ultra Larga per la crescita nel sistema nazionale

Francesco Calzavara – Assessore Agenda Digitale – Regione del Veneto

Mario Conte – Presidente Anci Veneto

Barbara Beltrame Giacomello – Vicepresidente di Confindustria Nazionale

con delega all’Internazionalizzazione

Andrea Falessi – Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali Open Fiber

Massimiliano Capitanio – Commissario AGCOM

Luca Zaia – Presidente Regione del Veneto

Modera: Mario De Pizzo – Giornalista del TG1 RAI

ore 13:00 – 14:30

Pausa pranzo

ore 14:30

La Banda Ultra Larga: la nuova infrastruttura del Paese?

Lo scenario europeo

Roberto Viola – Direttore Generale di DG CONNECT – Commissione Europea

Il Piano Banda Ultra Larga nelle aree Bianche: stato di attuazione

Eva Spina – Direttore Generale Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione

generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica

L’attuazione delle diverse azioni del PNRR sulla connettività

Paolo Corda – Responsabile Planning Technology & Tender – Infratel Italia

ore 15:30

Tavola Rotonda: Quale futuro ci attende? Evoluzioni tecnologiche e prospettive future

Roberto Marcato – Assessore Sviluppo Economico – Regione del Veneto

Andrea Montanino – Chief economist e Direttore Strategie Settoriali e Impatto

Maurizio Decina – Prof. Emerito Politecnico di Milano

Eleonora Di Maria – Prof. Università di Padova e Presidente Vsix

ore 17:00

CONCLUSIONI LAVORI DELLA PRIMA GIORNATA

Sebastiano Zanolli – Manager, Speaker e scrittore ispirazionale

ore 17:00

Le reti super veloci per la competitività delle imprese

Il Piano Banda Ultra larga in Veneto Aree Bianche e Aree Grigie

Roberto Tognaccini – Responsabile Area Nord Est Open Fiber

Fiere, Economia Circolare e Padova HUB dell’Innovazione

Antonio Santocono – Presidente Camera di Commercio di Padova

Il ruolo delle infrastrutture digitali

Patrizio Bertin – Presidente Confcommercio Veneto

Educazione digitale e sicurezza in rete

Marco Mazzoni Nicoletti – Presidente CORECOM Veneto