(ACON) SALUTE. PELLEGRINO (AVS): COSM, DA 30 ANNI ESEMPIO DI SOLIDARIET

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 (ACON) Trieste, 23 set – “Sono passati 26 anni da Dentro/Fuori,

il primo dirompente evento pubblico realizzato per celebrare il

superamento dell’ospedale psichiatrico udinese, il pi? grande

rimasto in Italia, proprio nella regione dove la riforma Basaglia

ebbe il suo avvio. Questo evento apr? le porte del Parco dell’ex

manicomio portandolo definitivamente alla citt?. Su questo solco

sono proseguite, arricchendosi ad ogni edizione, le Feste

d’Estate che quest’anno hanno festeggiato il trentennale del

Consorzio operativo salute mentale (Cosm)”.

La consigliera Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra),

presente ieri al parco di Sant’Osvaldo, commenta cos? la chiusura

della manifestazione che si ? svolta nel corso dell’estate.

“? stato – si legge nella nota – un momento di profonda emozione

e anche commozione ascoltare dalla voce di Aida Taliente le

esperienze degli operatori, ma soprattutto dei pazienti

dell’ospedale psichiatrico di via Sant’Osvaldo, accompagnata da

una malinconica tromba suonata magistralmente da Flavio

Zanuttini”.

A fare gli onori di casa e a ripercorrere i trent’anni del Cosm,

che conta 19 cooperative sociali che rappresentano le pi?

significative esperienze di cooperazione sociale della Regione

nel campo dell’inserimento lavorativo di persone in condizione di

svantaggio, sono stati Michela Vogrig, presidente regionale di

Legacoop, e Gian Luigi Bettoli, figura di primo piano della

cooperazione e dell’attivismo sociale in regione.

“Quella del Cosm, con tutte le persone che a vario titolo ruotano

attorno alle sue realt? – sottolinea Pellegrino – rappresenta il

pi? alto gradino di una societ? che, pur dovendo fare i conti con

un’economia sempre pi? aggressiva e competitiva, trova nella

solidariet? il suo motivo di essere e di lavorare”.

“Una realt? che concilia aiuto e sostegno non solo verso le

persone coinvolte per reinserirle nel mondo dei cosiddetti

normali, ma anche nei confronti di tutta la societ? che, sempre

pi? spesso, preferisce relegare il diverso, oggi lo straniero, in

strutture pi? simili a un lager che a un centro di accoglienza”

conclude la consigliera.

ACON/COM/mt

231653 SET 23