(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI DI SICUREZZA, CONCLUSO AL MINISTERO DEL

LAVORO IL SECONDO INCONTRO SULLA RIVISITAZIONE DELLA PARTE ECONOMICA

DEL CONTRATTO NAZIONALE.

OGGI IL TAVOLO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI

Roma, 21 settembre 2023 – Concluso al Ministero del Lavoro il

secondo incontro sulla sicurezza privata tra il dicastero e le

segreterie delle federazioni sindacali confederali firmatarie la

contrattazione nazionale della vigilanza privata e dei servizi di

sicurezza. Si procederà per step; oggi il tavolo ministeriale con le

organizzazioni sindacali, domani il confronto istituzionale con le

rappresentanze delle associazioni datoriali, per giungere ad una

possibile convergenza tra Parti Sociali sulla rivisitazione della

parte economica del contratto nazionale.

La Fisascat Cisl ha riaffermato la necessità aggiornare la parte

salariale del settore, così come già espresso nell’incontro

precedente e come previsto e disciplinato nella norma di raccordo

contenuta nel Ccnl. Il Ministero, valorizzando la clausola

contrattuale di consolidamento, ha dato ampia disponibilità a

facilitare il confronto con le controparti, anche in sede

istituzionale, riaggiornando il tavolo in tempi brevi.

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e

del Turismo

Aderente a UNI GLOBAL UNION, UITA e ITF

