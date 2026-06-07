OPEC+ riunita in videoconferenza: focus su mercato petrolifero e strategie produttive

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - I ministri dei Paesi membri dell’OPEC+ si riuniranno oggi in videoconferenza per esaminare l’andamento del mercato petrolifero globale e valutare le prospettive future della cooperazione energetica tra i principali produttori mondiali di greggio.
L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per l’alleanza che riunisce i Paesi dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e i partner esterni guidati dalla Russia. Le riunioni ministeriali dell’OPEC+ si svolgono infatti con cadenza semestrale e costituiscono il principale momento decisionale per la definizione delle strategie comuni in materia di produzione e stabilizzazione dei mercati energetici.
Parallelamente alla riunione dell’OPEC+, si terrà anche il vertice dei Paesi membri dell’OPEC, il primo dopo l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’organizzazione. La decisione di Abu Dhabi ha rappresentato uno degli sviluppi più significativi degli ultimi mesi nel panorama energetico internazionale, attirando l’attenzione degli osservatori sui futuri equilibri all’interno del settore petrolifero.
Nel corso della giornata sono inoltre previsti gli incontri del Comitato ministeriale congiunto di monitoraggio (JMMC), incaricato di verificare il rispetto degli accordi sulla produzione, e dei sette principali Paesi leader dell’OPEC+, gruppo composto da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman.
L’ultima riunione ministeriale dell’OPEC+ si era svolta il 30 novembre 2025. Da allora, i mercati energetici hanno continuato a confrontarsi con una fase caratterizzata da volatilità dei prezzi, incertezze sulla crescita economica globale e dinamiche geopolitiche che influenzano direttamente domanda e offerta di petrolio.
Il Comitato ministeriale congiunto si riunisce ogni due mesi per monitorare l’evoluzione del mercato e valutare l’attuazione delle decisioni adottate dall’alleanza. I sette Paesi leader dell’OPEC+, invece, mantengono un confronto mensile per coordinare le politiche produttive e garantire una risposta rapida alle eventuali variazioni del contesto internazionale.
Gli operatori del settore seguiranno con attenzione le conclusioni degli incontri odierni, alla ricerca di indicazioni sulle future strategie dell’OPEC+ e sulle possibili misure destinate a influenzare l’equilibrio del mercato petrolifero mondiale nei prossimi mesi.