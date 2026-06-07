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Marche

COMUNICATO STAMPA DA MARINA PALMENSE A EXPOAID 2026: LA COOPERATIVA “CASA DA SERGIO” AMBASCIATRICE DEL FERMANO SU INVITO DEL MINISTRO LOCATELLI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - La "Ciurma" della degusteria
inclusiva marchigiana vola al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno per
la seconda edizione del più importante evento nazionale dedicato
all'inclusione.

FERMO – C'è anche la Cooperativa
sociale Casa da Sergio di Marina Palmense tra le eccellenze italiane invitate
ufficialmente dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a
partecipare a ExpoAID 2026 – "Io, persona di valore".

L'appuntamento, giunto alla sua
seconda edizione, si terrà al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno 2026.

Nata cinque anni fa, ad aprile
2021, la cooperativa marchigiana festeggia questo importante traguardo
temporale con un riconoscimento istituzionale di assoluto prestigio. Casa da
Sergio sarà infatti l'ambasciatrice ufficiale del Fermano a Rimini, portando
sul palcoscenico nazionale il proprio modello di ristorazione e pastificio
inclusivo.

L'iniziativa di Rimini riunirà le
migliori realtà del Terzo Settore da tutta Italia, con oltre cinquanta seminari
tematici, aree espositive e attività interamente dedicate alla valorizzazione
della persona.

Per la "Ciurma" – il
team di ragazzi con disabilità e abilità diverse che gestisce la degusteria e la
produzione artigianale di pasta fresca e fritti tradizionali – l'invito ha
scatenato un entusiasmo contagioso.

A ExpoAID 2026, la cooperativa
non porterà solo la testimonianza di un percorso di riscatto sociale, ma anche
la qualità della tradizione enogastronomica marchigiana, dimostrando come
l'inclusione lavorativa possa trasformarsi in un'impresa economica reale,
sostenibile e d'eccellenza.

Cooperativa Sociale Casa da
Sergio

Sede: Marina Palmense (FM )Sito
web:

(AGENPARL)
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