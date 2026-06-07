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Marche

Al via il progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - Ascoli Piceno, 7 Giugno
2026

 

culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco"

 

 

– Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco", il nuovo
progetto promosso dall'Unione Sportiva Acli Marche APS e sostenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L'iniziativa propone un ciclo
di dieci eventi culturali dedicati alla riscoperta dell'eredità francescana nel
territorio piceno, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San
Francesco d'Assisi.

Il progetto coinvolgerà nove comuni – Ascoli Piceno (con due iniziative), Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella – valorizzando chiese, conventi, eremi, musei e luoghi legati alla tradizione minoritica. Ogni appuntamento prenderà avvio da un sito francescano di particolare rilievo e si svilupperà attraverso un percorso culturale accessibile, guidato da professionisti qualificati.

L'iniziativa "Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco" consolida il progetto generale "Percorsi culturali piceni", giunto alla quarta edizione e già capace di coinvolgere più di un migliaio di persone nella scoperta dei siti culturali del Piceno.

Per la realizzazione degli eventi è stata attivata una rete di collaborazione che comprende, tra gli altri, l'Aps Sordapicena Sociale e l'Ente Nazionale Sordi di Ascoli Piceno/Fermo, per garantire – attraverso il servizio di interpretariato LIS – la piena partecipazione delle persone sorde.

Altri partner sono l'Ambito Sociale Territoriale n. XXII – Comune capofila Ascoli Piceno, i Comuni di Grottammare, Montalto delle Marche, Offida, Monteprandone, Ripatransone e Venarotta, insieme all'Associazione Centro Iniziative Giovani, impegnata nel coinvolgimento della popolazione giovanile.

Percorsi culturali piceni intende costruire un itinerario condiviso che unisca luoghi, comunità e memorie, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo un turismo lento e sostenibile. Un'occasione per riscoprire il patrimonio francescano del Piceno attraverso un approccio inclusivo, partecipato e profondamente radicato nel territorio.

(AGENPARL)
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