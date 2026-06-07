Kosovo, al voto per elezioni parlamentari anticipate dopo la crisi istituzionale

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2026 - Il Kosovo torna alle urne per nuove elezioni parlamentari anticipate, le terze nell’arco degli ultimi diciotto mesi, in un clima segnato da una persistente instabilità politica e istituzionale.
Gli elettori saranno chiamati a scegliere i 120 membri dell’Assemblea legislativa tra oltre 900 candidati appartenenti a 17 partiti politici e tre coalizioni elettorali. La consultazione rappresenta un passaggio cruciale per il futuro politico del territorio, dopo mesi di tensioni e difficoltà nella formazione delle istituzioni.
Le elezioni sono state convocate a seguito dello scioglimento del Parlamento, avvenuto dopo il fallimento dei tentativi di eleggere un nuovo presidente della Repubblica. L’assemblea non è infatti riuscita a raggiungere un accordo per la successione a Vjosa Osmani, il cui mandato era giunto al termine, aprendo una crisi costituzionale che ha reso inevitabile il ritorno alle urne.
L’appuntamento elettorale assume particolare rilevanza anche nel contesto delle relazioni internazionali. L’indipendenza del Kosovo, proclamata unilateralmente nel 2008, continua infatti a essere oggetto di controversie diplomatiche. Belgrado considera ancora il territorio parte integrante della Serbia, posizione sostenuta da diversi Stati nel mondo.
A richiamare questo quadro giuridico è la Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 10 giugno 1999, che conferma formalmente la sovranità serba sul Kosovo. Oltre sessanta Paesi, tra cui la Russia, continuano a non riconoscere l’indipendenza kosovara.
L’esito delle elezioni sarà osservato con attenzione sia a livello regionale sia internazionale, poiché potrebbe influenzare non solo la stabilità politica interna, ma anche il dialogo tra Pristina e Belgrado, sostenuto dall’Unione Europea nel tentativo di normalizzare i rapporti tra le due parti.
Con una frammentazione politica significativa e un elevato numero di forze in competizione, il nuovo Parlamento sarà chiamato ad affrontare sfide cruciali, tra cui la formazione di un governo stabile, il rilancio delle istituzioni e la gestione delle delicate questioni legate ai rapporti con la Serbia e alla collocazione internazionale del Kosovo.