MSI, Cerreto (FdI): “Da esclusi a guida della Nazione, la nostra è storia di coerenza, libertà e amore per l’Italia

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - “Ottant’anni di storia della Fiamma sono il racconto di donne e uomini che hanno continuato a credere nei propri ideali anche quando farlo comportava isolamento, discriminazione anche violenta e spesso vere e proprie forme di ostracismo politico e sociale che hanno portato a più di una vittima fra le nostre fila. Una comunità che, pur collocandosi sempre all’interno dell’arco costituzionale e della piena dialettica democratica, ha conosciuto per decenni la conventio ad excludendum e il tentativo di emarginazione culturale e politica. La storia della destra italiana è la storia di una lunga marcia democratica che dal Movimento Sociale Italiano, passando per Alleanza Nazionale, arriva oggi a Fratelli d’Italia. Un percorso nel quale non sono mai venuti meno valori come il patriottismo, la sovranità popolare, il rispetto delle istituzioni, la centralità della famiglia, del lavoro e dell’identità nazionale. Quella Fiamma che per tanti anni è stata considerata un simbolo da confinare ai margini della vita pubblica oggi rappresenta la forza politica che guida il Paese. È il segno di una legittimazione conquistata attraverso il consenso democratico degli italiani, la serietà della proposta politica e la credibilità di una classe dirigente cresciuta nella militanza e nel servizio alle istituzioni. L’esperienza di governo guidata da Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio della storia italiana, dimostra come la destra abbia saputo trasformarsi in una forza moderna, conservatrice, popolare e di governo, capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo mettendo al centro l’interesse nazionale senza per questo perdere la propria identità. Celebrare questi ottant’anni significa rendere omaggio a chi non ha mai rinunciato alle proprie idee e riconoscere il valore di una comunità politica che, attraverso il confronto democratico, è passata dall’essere esclusa dall’esercizio del potere alla responsabilità di guidare la Nazione. Una storia che parla di libertà, partecipazione e fedeltà all’Italia”.
MSI, Cerreto (FdI): “Da esclusi a guida della Nazione, la nostra è storia di coerenza, libertà e amore per l’Italia
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