Cs. n.335 Emanato il bollettino di Protezione Civile per ondate di calore nella giornata di domani 23 luglio

Emanato il bollettino di Protezione Civile per ondate di calore

nella giornata di domani 23 luglio

Le elevate temperature, superiori ai 32 – 35 gradi, specialmente se associate ad un elevato tasso di umidità che impedisce la regolare sudorazione, possono influire negativamente sulla salute delle persone, soprattutto se anziane o sofferenti di particolari patologie croniche, o di particolari patologie dell’apparato cardiovascolare. Attenzione va ai non autosufficienti a coloro che assumono regolarmente farmaci, a neonati e bambini piccoli.

Attenzione va anche agli animali domestici che risultano essere molto sensibili alle ondate di calore.

La Protezione civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde, di indossare cappelli e abiti di colore chiaro, preferibilmente di cotone o lino. È importante bere molti liquidi, almeno due litri al giorno, non assumere integratori salini senza avere prima consultato il medico di famiglia, e sostanze alcoliche. Quando le temperature sono alte è consigliabile fare pasti leggeri e ripetibili nell’arco della giornata, preferendo frutta e verdura. È raccomandato rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro con ventilatori o condizionatori o deumidificatori. Se si è affetti da patologia ipertensiva è necessario continuare ad assumere i farmaci abituali. In caso di mal di testa dovuto a eccessivo calore è opportuno bagnarsi il capo con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea.

Intanto il Comune di Ragusa ha attivato il presidio operativo territoriale per il monitoraggio dei punti critici individuati nel piano comunale di Protezione Civile.

Tale presidio sarà svolto dalle 9 alle 20 del 23 luglio dal personale incaricato.

Maggiori informazioni si possono attingere presso il portale “protezione Civile” del sito del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/it/page/48725