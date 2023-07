(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 Aggiornamento fortunale ore 22

Gli interventi delle ultime ore di Vigili del fuoco, Azimut, Mistral hanno permesso di mettere in sicurezza molte strade interessate da alberi e rami caduti a seguito della tromba d’aria. E’ stata riaperta a senso unico alternato via Savarna, che era interrotta a causa della caduta di diversi grossi alberi. I tecnici di Enel hanno fatto sopralluoghi per stabilire gli interventi da effettuare a causa dei pali della luce divelti e i cavi recisi. La continuità del servizio elettrico verrà ripristinata non appena i tempi tecnici di intervento lo permetteranno.

