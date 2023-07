Interventi VVF Alessandria 20 Luglio

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Diversi gli interventi per incendio sterpaglie sul territorio provinciale da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria

Nella mattinata i Vigili del Fuoco di Casale a seguito di incendio sterpaglie hanno operato in autostrada A 26 dir Genova km 80 per circa tre ore.

Nel pomeriggio sempre i Vigili del Fuoco di Casale unitamente a due squadre provenienti dalla Centrale di Alessandria hanno domato le fiamme divampate via Alessandria nei pressi dell’aeroporto di Casale, mentre altre due squadre di Alessandria erano impegnato nello spegnimento a Valenza in strada Citerna e nel Comune di Conzano

Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Alessandria, Tortona unitamente ad i Vigili del Fuoco Volontari di Valenza e con il supporto di una squadra del Comando di Asti sono intervenuti nel Comune di Solero a seguito di un rogo divampato nei pressi del Mulino di Solero le cui operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle ore 20.30.