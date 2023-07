Master alta specializzazione musicale – Conservatorio di Parma

(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 Master annuali 2023/24

del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma:

Ear Training

Chitarra

Musica da camera

Timpani e Strumenti a percussione in orchestra

Pubblicati i bandi per iscriversi ai Master annuali di primo e secondo livello del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, che offrono un’opportunità di alta specializzazione musicale avvalendosi di illustri docenti provenienti da prestigiose istituzioni italiane ed europee. Ear Training, Chitarra, Musica da camera, Timpani e Strumenti a percussione in orchestra sono le specializzazioni proposte per l’anno accademico 2023-2024. Autorizzati dal Ministero dell’Università e Ricerca, i Master di I e II livello rilasciano una qualifica con valore legale, riconosciuta anche al di fuori del territorio nazionale. Le domande di ammissione possono essere presentate dal 1 agosto 2023.

Tre i Master annuali di secondo livello (EQF 8 – 1.500 ore – 60 Crediti Formativi Accademici).

Unico in Italia, il Master annuale di secondo livello “Specializzazione in Teoria, Ritmica e Percezione Musicale – EAR TRAINING” nasce per rispondere alle esigenze formative di laureati e diplomati di Conservatorio che intendano specializzarsi nell’insegnamento delle discipline afferenti al settore della teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06). I docenti per l’anno accademico 2023/24 saranno Laszlo Nemes (Ungheria), Ieva Rozenbaha (Lettonia), Gro Shetelig (Norvegia), Maria Medby Tollefsen (Norvegia), Sofia Martinez Villar (Spagna). Domande di ammissione entro il 22/09/2023.

Docenti del Master annuale di secondo livello “Alto perfezionamento in interpretazione musicale: CHITARRA” sono Oscar Ghiglia, Stefano Grondona, Lorenzo Micheli, Giampaolo Bandini, Zoran Dukic, Andrea Dieci, Timo Korhonen, Massimo Felici, Giuseppe Pepicelli. Domande di ammissione entro il 15/09/2023.

I docenti principali del Master annuale di secondo livello “Alto perfezionamento in MUSICA DA CAMERA” sono i componenti del Trio di Parma (il violinista Ivan Rabaglia, il violoncellista Enrico Bronzi e il pianista Alberto Miodini) e Pierpaolo Maurizzi, docente di musica da camera del Conservatorio di Parma. L’offerta formativa è arricchita dalla presenza del violinista Lukas Hagen (Quartetto Hagen) e del pianista Andrea Lucchesini, in veste di docenti ospiti, e da seminari specialistici tenuti dai docenti Angela Annese, Gian Paolo Minardi, Giacomo Tesini, Michele Ballarini. Domande di ammissione entro il 15/09/2023.

Il Master di primo livello “Specializzazione nel ruolo di Professore d’Orchestra – Timpani e strumenti a percussione” (EQF 7 – 1.500 ore – 60 Crediti Formativi Accademici), rivolto a interpreti delle Scuole di Strumenti a Percussione, si articola in esercitazioni pratiche, materie teoriche e stage presso gli enti partner: La Toscanini di Parma, partner principale del master con la Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini”, l’Orchestra della Fondazione “Luigi Cherubini” di Piacenza, la Filarmonica di Parma. Le discipline caratterizzanti sono affidate ai docenti Nick Woud (timpani), Carmelo Gullotto (strumenti a percussione tastiera nel repertorio sinfonico), Ilya Melikov (Repertorio russo), Cristiano Pirola (tamburello basco e accessori nel repertorio sinfonico), Danilo Grassi (Timpani e Percussioni nella Musica da Camera). Domande di ammissione entro il 15/09/2023.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata dal 1 agosto 2023 esclusivamente online, registrandosi alla piattaforma ESSE3 – CINECA (https://conspr.esse3.cineca.it/Home.do). È prevista l’assegnazione di borse di studio a sostegno dell’iscrizione e della frequenza degli allievi più meritevoli.