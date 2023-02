COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano arrestano uomo per rapina.

(AGENPARL) – mar 08 novembre 2022 nota per la stampa

Rapina al supermercato, carabinieri arrestano autore in flagranza.

Bolzano-Bozen, martedì 8 novembre 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno tratto in arresto un quarantenne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina “impropria”.

In particolare i militari, a seguito di una richiesta d’intervento da parte del direttore di un esercizio pubblico, un supermercato in centro città, hanno proceduto all’arresto del soggetto che, dopo aver asportato e occultato sulla propria persona alcuni articoli esposti per la vendita, al fine di garantirsi la fuga e l’impunità, aveva esercitato violenza contro il direttore dell’esercizio commerciale che gli si era parato davanti per farsi riconsegnare la merce indebitamente sottratta.

È stata richiesta l’udienza di convalida dell’arresto, la quale si è già tenuta e conclusa con esito positivo, in quanto la misura precautelare è stata convalidata.

Ai sensi delle vigenti normative, ovviamente al soggetto è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).