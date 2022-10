Venice Hospitality Challenge pronta a dare spettacolo in Laguna – 15 ottobre 2022

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Venezia, 6 ottobre 2022. È stata presentata oggi presso The Gritti Palace la nona edizione della Venice Hospitality Challenge. Unica regata almondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città, la Venice Hospitality Challenge è una felice sintesi fra lo spirito marinaresco della Serenissima e l’impegno nel testimoniare la sua immagine di ospitalità d’eccellenza.

Programma della regata

Sabato 15 ottobre alle 13.30 i getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido scandiranno il via alle imbarcazioni. Novità di quest’anno la doppia partenza: la flotta, in base alle caratteristiche di ciascuna imbarcazione, verrà divisa dal Comitato di Regata in due categorie che partiranno a due minuti l’una dall’altra. Al termine della regata, previsto verso le 17.00 circa, seguirà la premiazione alle Zattere presso la banchina VYP Venice Yacht Pier. Il pubblico potrà seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere.

Per questa nona edizione quindicicelebri maxi yacht condotti da skipper di fama internazionale saranno pronti a contendersi sul campo di regata una vittoria prestigiosa e l’ambito cappello del Doge, realizzato appositamente quest’anno dallastoricavetreriaCAMdiMurano.

I Team in gara

Hotel Maxi Yacht Skipper/Timoniere

SINA Centurion PalaceMaxi Jena Milos Radonjic

The Gritti Palace Way of Life Gasper Vince

Ca’ Sagredo Hotel Arca SGR Furio Benussi

Hotel Danieli Adriatic Europa Dusan Puh

JW Marriott Anemos Gughi Danelo

Bauer Palazzo Only Lu Marco Furlan

Palazzina Idrusa Paolo Montefusco

Hotel Excelsior Portopiccolo Mitja Kosmina

Ca’ di Dio Kiwi Paolo Pesaresi

The St. Regis Anywave Mauro Pelaschier

San Clemente Palace Kempinski E… Vai Sinisa Hrvatin

Violino d’Oro Clean Sport One Jure Orel

Alajmo Pegaso Roberto Zambelli

Città di Venezia/Salone Nautico Il Moro di Venezia Dudi Coletti

Scuola Navane Militare “F. Morosini” New Zealand Mauro Magarotto

Venice Hospitality Challenge in streaming con Enrico Zennaro