IL COMUNE COMUNICA – “Piazza Spazio13…dove c’era un cortile”: domani la presentazione del progetto finanziato dalla misura comunale Rigenerazioni creative

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 “PIAZZA SPAZIO13…DOVE C’ERA UN CORTILE”

DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO

DALLA MISURA COMUNALE RIGENERAZIONI CREATIVE

Domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 18.30, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà all’evento di presentazione del progetto “Piazza Spazio13…dove c’era un cortile”, finanziato dalla misura Rigenerazioni creative del Comune di Bari.

Sarà l’occasione per aprire un confronto sull’urbanistica tattica e sui processi di autocostruzione e per conoscere i progetti collaterali che man mano stanno trasformando il cortile di Spazio13, nella ex scuola Melo. Si tratta di unmomento aperto alle realtà del terzo settore, gruppi informali e formali e cittadini interessati a collaborare al cambiamento in atto.