ESG A PROVA DI CRISI: LE NUOVE SFIDE DELL’INVESTIMENTO SOSTENIBILE. Moderano Debora Rosciani e Mauro Meazza. Martedì 11 Ottobre, 15.00 – 17.00. Per partecipare all’evento: www.radio24.it, sezione Iniziative Speciali.

ESG A PROVA DI CRISI: LE NUOVE SFIDE DELL’INVESTIMENTO SOSTENIBILE

L’appuntamento digitale in diretta streaming moderato da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori di Due di Denari su Radio 24, per capire, insieme agli esperti, come orientarsi nello scenario della finanza sostenibile.

Martedì 11 Ottobre, 15.00 – 17.00

Le tematiche ambientali e quelle sanitarie hanno radicalmente modificato le nostre vite quotidiane, le agende della politica e, naturalmente, il nostro approccio al risparmio e agli investimenti. Dal disordine provocato dalle emergenze prende forma via via un ordine regolato da istanze inedite fino a pochi anni fa. Accanto a una ormai ben diffusa sensibilità per il clima e per pratiche produttive e di consumo sostenibili, va emergendo nelle scelte degli investitori una chiara volontà di orientare le proprie decisioni ai criteri ESG: cioè rispettando l’ambiente, l’aspetto sociale e la governance delle imprese.Mentre si compone il quadro normativo nazionale e sovranazionale, operatori professionali e risparmiatori retail si alleano nel promuovere comportamenti sostenibili e bocciare gli atteggiamenti non in linea e gli opportunismi del green washing.

ESG a prova di crisi: le nuove sfide dell’investimento sostenibile, la Digital Round Table di Radio 24 che si terrà martedì 11 ottobre alle 15.00 in diretta streaming e moderata da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti conduttori di Due di Denari, il programma del risparmio gestito e dei conti di casa su Radio 24, fa il punto sul quadro regolamentare e sull’offerta di strumenti finanziari adeguati, presentando i contributi e le testimonianze delle autorità, degli economisti, degli specialisti del settore. E mette in luce i vantaggi e i rischi che queste scelte di investimento possono presentare. Interverranno: PaoloProli, Head of Retail Division and Executive Board Member di Amundi SGR, Lorenzo Alfieri, Country Head per l’Italia di JP Morgan Asset Management, Manuela Mazzoleni, Direttore Sostenibilità e Capitale Umano in Assogestioni e Marco Deroma, Presidente di Efpa Italia.

Sarà possibile seguire la diretta dal pc, smartphone o tablet e porre delle domande ai relatori attraverso il portale interattivo.

L’evento sarà trasmesso anche su Radio24+1 il canale dab di Radio24

