CS – Il primo vertiporto italiano inaugurato all’aeroporto di Fiumicino

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato Stampa

Il primo vertiporto italiano inaugurato

all’aeroporto di Fiumicino

Aeroporti di Roma, Atlantia, UrbanV e Volocopter, pioniere della mobilità aerea urbana (UAM), hanno effettuato con successo il volo di prova di un eVTOL equipaggiato. E’ la prima volta che questo tipo di test viene effettuato nello spazio aereo italiano. Questi “flight test” sono parte di un più ampio ecosistema di mobilità aerea urbana installato presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’avvio dell’operatività del primo vertiporto italiano è un passo fondamentale verso l’apertura al pubblico dei servizi di Mobilità Aerea Avanzata (AAM) a Roma entro il 2024.

Roma, 6 ottobre 2022 – Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno effettuato questa mattina il primo volo in Italia di un eVTOL equipaggiato, attivando inoltre il primo vertiporto mai realizzato nel Paese, unitamente alla piattaforma digitale VoloIQ di Volocopter. Il test di oggi è stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti progressi significativi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire ai primi servizi AAM tra l’aeroporto di Fiumicino e la città di Roma di “spiccare il volo” entro il 2024.

Il pilota collaudatore di Volocopter, a bordo dell’elicottero elettrico Volocopter 2X, ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, performando una traiettoria di volo “a 8 davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità italiane competenti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV), che stanno svolgendo un ruolo centrale nel definire il futuro ecosistema AAM.

L’aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a flussi d’acqua. Le caratteristiche dell’aerotaxy rispecchiano la volontà di Atlantia e di Aeroporti di Roma di svolgere un ruolo pionieristico nel rendere praticabile e accessibile al pubblico la mobilità area urbana.

Il vertiporto è stato sviluppato in conformità con le specifiche tecniche EASA (i.e., “Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports for Operation with Manned VTOL-Capable Aircraft Certified in the Enhanced Category”) ed è situato all’interno di una “sandbox” regolamentare approvata dall’ENAC. È stato progettato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per le operazioni a terra (turnaround, ricarica delle batterie, ecc.), con un sistema elettrico ideato e costruito per consentire il rodaggio di varie tecnologie di ricarica eVTOL (scambio di batterie, ricarica rapida, ecc.). L’infrastruttura, che occupa un’area di circa 5.500 metri quadrati, è stata progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che saranno certificati nei prossimi anni ed è composta da un’area di avvicinamento finale e di decollo (FATO) per le operazioni di atterraggio e di decollo, una piazzola di sosta, un hangar coperto di 20 x 20 metri e alto circa 6 metri e vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e un’area per la ricarica delle batterie.

Il volo di questa mattina è stato seguito da una presentazione del vertiporto, organizzata da UrbanV – società fondata da ADR, insieme ad Aeroports de la Cote d’Azur, Aeroporto di Venezia (SAVE) e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – per progettare e costruire vertiporti a livello internazionale. Durante la presentazione, è stata esplorata un’altra dimensione dei futuri servizi di AAM, ovvero il VoloIQ. Questa piattaforma digitale è il fulcro dell’ecosistema della mobilità aerea urbana/avanzata, che supporta l’accesso digital a tutti i processi di lavoro: dalle operazioni di volo alla prenotazione, VoloIQ supporterà e ottimizzerà lo sviluppo delle operazioni UAM/AAM nelle città di tutto il mondo.

“La strategia industriale di Atlantia è fortemente focalizzata sugli investimenti in tecnologia e innovazione, così da rendere i nostri asset sempre più sostenibili e aprire la strada a nuove forme di mobilità integrata”, ha affermato Giampiero Massolo, Presidente di Atlantia. “Siamo felici di aver contribuito a fare sistema tra alcune importanti società di cui siamo azionisti. Grazie alla loro collaborazione e all’apporto in termini di competenze e aree di eccellenza diverse, stiamo creando un nuovo tipo di mobilità sostenibile che non esisteva fino a poco tempo fa. Attraverso la cooperazione con le istituzioni competenti, puntiamo ad aprire il servizio di AAM al pubblico a Fiumicino, prima di estenderlo anche agli altri aeroporti in cui abbiamo investito, entro il 2024”.

“L’evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere ‘pionieri’ nella sperimentazione e nell’implementazione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e a fare la nostra parte per rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili e seamless,” ha commentato Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma. “L’apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo EVTOL equipaggiato rappresentano un passo significativo verso l’attivazione delle prime rotte AAM tra l’aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell’ottica di offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell’accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e all’avanguardia”.

“In poco meno di un anno siamo passati da un accordo di partnership firmato e dall’avvio di una serie di eventi a un test di volo in una struttura funzionante. Per questo motivo, stiamo riunendo tutti i principali stakeholder e le autorità di regolamentazione affinché possano osservare di persona questo servizio di mobilità e questa tecnologia,” ha spiegato Christian Bauer, Chief Commercial Officer e Interim Chief Financial Officer di Volocopter.

“Questo vertiporto di prova è particolarmente importante per UrbanV, in quanto rappresenta il nostro primo passo verso la creazione di una rete di vertiporti nell’area di Roma,” ha commentato Carlo Tursi, CEO di UrbanV. “In stretta sinergia con tutti i nostri partner in questo nuovo ecosistema di mobilità, stiamo facendo progressi verso il posizionamento di Roma come una delle prime città europee capaci di offrire collegamenti diretti con velivoli elettrici, sfruttando l’esperienza che abbiamo sviluppato nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture di terra per la mobilità aerea avanzata.”

Studi recenti studi da EASA e dal McKinsey Center for Future Mobility sostengono che la dimensione stimata del mercato dell’UAM in Europa – compresi R&S, produzione di veicoli, operazioni e costruzione di infrastrutture – sarà di circa 4,2 miliardi di euro entro il 2030, con la capacità di creare o sostenere circa 90.000 posti di lavoro (esclusi i posti di lavoro in ambito produzione). Guardando alla varietà di benefici che l’UAM potrà apportare in Europa, lo studio classifica Roma come una delle città più adatte in Italia per l’implementazione dei servizi UAM/AAM.

Il secondo giorno dell’evento “Vertiport Experience” si svolgerà in maniera analoga al primo, con un ulteriore approfondimento per gli stakeholders e i business partners sulle prospettive di mercato, sulle componenti dell’ecosistema AAM, sul quadro normativo necessario per il lancio del settore e sulle opportunità di creare reti più ampie per la costruzione di questo settore emergente dell’aviazione. Riunendo questi gruppi decisionali, Atlantia, ADR, Volocopter e UrbanV stanno creando le sinergie e le campagne di voli di prova necessarie per un lanciare con successo la UAM nei prossimi tre anni.

– FINE–

Atlantia

Atlantia è una holding di investimenti strategici che gestisce infrastrutture autostradali e aeroportuali in concessione e fornisce servizi di mobilità. La missione dell’azienda è di rendere la mobilità più sostenibile, sicura, innovativa ed efficiente, rispondendo alle più attuali esigenze della società. Vogliamo creare valore sociale, economico e ambientale investendo attivamente in progetti innovativi che rendano unica l’esperienza di viaggio e semplifichino la vita quotidiana delle persone. Il nostro impegno è al centro della nostra strategia che vede la sostenibilità come un nuovo modo di lavorare, investire e gestire il nostro patrimonio. Le nostre attività spaziano in 24 paesi, comprendendo oltre 10.000 km di autostrade, 5 aeroporti e altri servizi basati sulla tecnologia per rendere la mobilità semplice e accessibile, in una continua ricerca di innovazione.

Aeroporti di Roma S.p.A.

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Nel 2019 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 49,4 milioni di passeggeri con oltre 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree che operano nei due aeroporti (nel 2021, a seguito degli effetti indotti dal Covid-19 sul trasporto aereo, l’aeroporto di Fiumicino ha registrato solo 11,7 milioni di passeggeri, mentre quello di Ciampino ha chiuso l’anno con 2,3 milioni di passeggeri). Nel 2022 l’Airports Council International Europe ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio “Best Airport Award 2022” per la quarta volta in cinque anni. Il premio si aggiunge al riconoscimento dell’Airports Council International World che, nel 2022, per il quinto anno consecutivo, ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio “Airport Service Quality 2021”, come aeroporto più popolare in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. Grazie a questi risultati, nel 2022 l’ACI ha inserito ADR nel “Director General’s Roll of Excellence”, un elenco composto da soli 64 aeroporti in tutto il mondo (su oltre 18.000 aeroporti a livello globale), che si sono distinti per gli altissimi livelli di qualità offerti ai loro passeggeri. Importanti riconoscimenti sono stati ottenuti anche nell’ambito dell’innovazione digitale, uno dei principali fattori della strategia di ADR, insieme alla sostenibilità; a questo proposito, Fiumicino ha ottenuto il premio “Digital Transformation Award 2021” dell’ACI, ed è stato nominato dall’UNWTO come “Aeroporto più sostenibile del mondo 2022″. Infine, in riferimento alle misure attuate per la tutela della salute, gli hub di ADR si sono distinti per aver ottenuto numerosi riconoscimenti: l'”Airport Health Accreditation” 2020 e 2021, l'”Airport Health Measures Audit” nel 2020, che ha certificato gli aeroporti Safeguard, la “Biosafety Trust Certification” del RINA nel 2020 e il “Covid-19 Skytrax Airport Rating 2020”, che ha assegnato al Leonardo da Vinci 5 stelle a livello globale sulla base dell’efficienza delle procedure e ai risultati dei test ATP. Continuando a lavorare per mantenere i suoi standard di eccellenza, ADR ha inaugurato nel 2022 la “Nuova Area d’Imbarco A” dell’aeroporto di Fiumicino, sviluppata e costruita secondo i più avanzati criteri di tecnologia e sostenibilità al fine di accogliere oltre 6 milioni di passeggeri in più all’anno; è stato anche lanciato un Innovation Hub in aeroporto, per implementare programmi di accelerazione per le start-up di tutto il mondo.

Volocopter

Volocopter porta la mobilità aerea urbana (UAM) nelle megalopoli di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone nelle città, offrendo una nuova fantastica modalità di trasporto. Per questo, creiamo ecosistemi UAM sostenibili con i partner dell’infrastruttura e delle operazioni.

La famiglia di velivoli eVTOL di Volocopter offrirà ai passeggeri (VoloCity e VoloConnect) e alle merci (VoloDrone) collegamenti rapidi, sicuri e a emissioni zero verso le loro destinazioni, supportati da VoloIQ, la piattaforma software dell’ecosistema UAM che funge da pilastro digitale per operazioni sicure ed efficienti.

In qualità di pioniere del settore UAM, Volocopter lancerà servizi commerciali nei prossimi anni. Fondata nel 2011, l’azienda impiega più di 500 persone in Germania e a Singapore, ha completato oltre 1.000 voli di prova pubblici e privati di successo e ha raccolto 579 milioni di dollari in azioni da investitori, tra cui Geely, WP Investment, Mercedes-Benz Group, Intel Capital e BlackRock. www.volocopter.com.

Un modello statico dell’aerotaxi elettrico destinato a percorsi brevi e urbani, il VoloCity, è stato presentato al pubblico nel novembre 2021 presso Piazza San Silvestro e l’aeroporto di Fiumicino, poco dopo l’annuncio dell’accordo di collaborazione tra i partner. Maggiori informazioni sui componenti necessari per creare ecosistemi AAM nelle città sono disponibili nel white paper di Volocopter:

UrbanV

UrbanV è una società fondata da Aeroporti di Roma, Gruppo SAVE, Aeroports de la Côte d’Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, per lo sviluppo di infrastrutture di mobilità aerea avanzata a livello internazionale. La rete iniziale di vertiporti includerà le aree di riferimento dei partner fondatori e potrà essere estesa ad altre aree geografiche. L’ambizione di UrbanV è quella di essere tra i primi al mondo a lanciare reti commerciali di Mobilità Aerea Avanzata, partendo da Roma, dove ha in programma di rendere operativa la prima tratta (Aeroporto di Fiumicino – Stazione Termini) entro il 2024. La missione di UrbanV è portare la mobilità aerea nei centri urbani progettando e gestendo i vertiporti, l’infrastruttura per la mobilità aerea avanzata. Una nuova forma di mobilità sicura, sostenibile e integrata.