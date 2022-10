Cs Caudo-Biolghini: istituiamo giornata per difendere la memoria delle vittime del colonialismo italiano

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Caudo-Biolghini: istituiamo giornata per difendere la memoria delle vittime del colonialismo italiano

Oggi in Aula Giulio Cesare è stata approvata una mozione proposta da Roma Futura che chiede l’istituzione della Giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano, da svolgersi a Roma il 19 febbraio. È nostro dovere ricordare le vittime africane dell’occupazione coloniale italiana, troppo spesso colpevolmente dimenticate.

La Capitale e molti comuni della Regione Lazio, portano nella toponomastica le tracce del colonialismo italiano, celebrato attraverso piazze, vie, viali, larghi, ponti, lapidi, busti e palazzi.

Una “presenza muta” che testimonia e propaganda il senso di superiorità imperiale di cui sono intrisi.

La lotta al razzismo e ai pregiudizi, l’accoglienza e la salvaguardia della memoria storica sono punti essenziali dell’azione politica dell’amministrazione del Sindaco Gualtieri e della maggioranza. Con questa mozione vogliamo avviare una riflessione collettiva sui crimini compiuti dal colonialismo italiano.

Così dichiarano in una nota Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, consiglieri capitolini di Roma Futura.