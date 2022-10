crisi energia, Europa- Rosato: serve coesione

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 “Per affrontare le conseguenze della crisi energetica che colpiscono famiglie e imprese ci vogliono in tempi rapidi strumenti mutuali a livello europeo, come già annunciato da Ursula Von der Leyen. Una strada che si deve percorrere anche se c’è chi, come la Germania, ha deciso di mettere in campo politiche economiche autonome, creando tra l’altro un sistema di concorrenza sleale rispetto le imprese di altri Paesi europei che si trovano ad essere sul mercato meno competitive di quelle tedesche” Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato ospite a Sky Economia “ Premesso che l’Italia – a causa del forte debito pubblico che ci ritroviamo – non sarebbe in grado di fare un’operazione alla tedesca da 200 miliardi di euro, è giusto che sia l’ Europa ad affrontare le conseguenze del caro energia, dovuto alle sanzioni ma soprattutto ad una speculazione che già era in atto prima della guerra. È in queste situazioni di emergenza, come è stato con il Covid, che si deve dimostrare coesione. Solo così sui fatti concreti si costruisce l’ Europa”