(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Sicurezza, Pomarici (Lega) “Città insicura, Gualtieri non pervenuto. Pd danno per Roma”

Roma 5 ott. – “Dopo la drammatica storia della violenza di Garbatella, il giovane 22enne violentato e rapinato a San Lorenzo. Si susseguono notizie di cronaca indegne, da episodi gravissimi come gli stupri a quelli odiosi come i danneggiamenti delle vetture in sosta. Roma è abbandonata a sé stessa, una città ormai degradata, sporca, insicura, anche nei suoi quadranti più centrali. La cosa peggiore è che ancora una volta Gualtieri è non pervenuto: a questo punto, come Lega, ci attiveremo in tutte le sedi preposte per chiedere interventi a garanzia del ripristino di condizioni di vivibilità in città e presidio dei quartieri. L’amministrazione di sinistra si sta rivelando un danno, l’ennesimo, che Roma non merita. Una vera vergogna”.

Lo dichiara il dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza Marco Pomarici.