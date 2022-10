(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 ROBINHO. BONELLI (EV): SIA ESTRADATO E SCONTI PENA. STUPRO INACCETTABILE, 13 OTTOBRE PRESENTERÒ INTERROGAZIONE

“L’ex attaccante del Milan Robinho deve scontare la pena di 9 anni che gli è stata comminata per aver praticato, nel 2013, violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 23 anni dopo averla resa incosciente. Il Brasile conceda al più presto la richiesta di estradizione inoltrata dal Ministero della Giustizia. Il 13 ottobre, giorno dell’insediamento del nuovo Parlamento, sono pronto a presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere quali iniziative si intendano adottare affinché un crimine così efferato come lo stupro sia punito severamente”.

Lo annuncia, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, eletto alla Camera dei Deputati con Alleanza Verdi e Sinistra.

“A febbraio la Procura aveva inoltrato al Ministero la richiesta di estradizione e il mandato d’arresto internazionale per l’ex attaccante e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi in Brasile. Secondo la sentenza, l’ex calciatore aveva fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e il gruppo l’avrebbe violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba di un locale notturno milanese, dove la ragazza si era recata per festeggiare il compleanno. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha scritto che l’ex calciatore e i suoi ‘complici’ hanno manifestato ‘particolare disprezzo’ nei confronti ‘della vittima che è stata brutalmente umiliata’”.

“L’estradizione, – spiega Bonelli, – non sarà però concessa dal governo Bolsonaro perché l’art. 5, della Costituzione Federale prevede che nessun brasiliano può essere estradato, salvo persona naturalizzata, in caso di reato comune commesso prima della naturalizzazione, o di comprovato coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il governo brasiliano, a guida Bolsonaro, può chiedere l’applicazione della pena nelle carceri brasiliane, cosa che sino a oggi non è avvenuta. Nel 2014, Robinho aveva passaporto spagnolo e pertanto l’estradizione non avrebbe problemi ad essere concessa: ecco perché il 13 ottobre presenterò la mia interrogazione parlamentare,” conclude Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA