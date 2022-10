Governo, Rosato: Meloni si sta muovendo con intlligenza, non faremo mancare il nostro sostegno se provvedimenti giusti per il Paese

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 “La Meloni si sta muovendo con intelligenza e lo dico da chi si collocherà all’opposizione del suo governo. Questo mi fa piacere, perché oggi più che mai chi gioca allo sfascio gioca sulla pelle degli italiani.” Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato al Dubbio, rispondendo sui primi giorni del governo Meloni: “Faremo di tutto per costruire condizioni, sempre dall’opposizione, per votare a favore dei provvedimenti. Ci aspettiamo anche qui scelte molto rapide che incidano immediatamente sulla complicata vita degli italiani, in particolare sui costi dell’energia. Su questo Calenda ha proposto anche in campagna elettorale di sospendere le ‘ostilità’ per trovare insieme soluzioni. Noi non faremo mai mancare il nostro sostegno quando servirà all’interesse generale.”