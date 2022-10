Unione Naz. Consumatori su Anci e bollette: basta soldi ai comuni

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 [COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 4-10-22]

Anci: per caro bollette comuni a rischio, serve 1 miliardo

Unc: spegnete le luci!

Secondo l’Anci, bisogna cominciare a ragionare su 1 miliardo in più per i comuni da qui a fine anno, altrimenti si rischia di tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti.

“Basta soldi ai comuni! Le famiglie e le imprese sono ridotte sul lastrico e le risorse vanno concentrate su questa priorità. I comuni possono anche spegnere le luci delle città, dato che non c’è alcuna correlazione statistica tra luminosità e criminalità e per la sicurezza stradale non serve illuminare a giorno le strade. Non parliamo poi dei monumenti. Per un anno faremo a meno di illuminarli” conclude Vignola