E-fattura: fine del regime transitorio e novità sull’imposta di bollo

TRA FINE

PAGAMENTO DELL’

IMPOSTA DI BOLLO

Sommario

……

Fine del regime

transitorio per l’emissione della fattura in modalità elettronica

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE

NOVITÀ INTRODOTTE DAL

LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE

…….

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

…………………….

CIRCOLARE NUMERO

Circolari

della Fondazione Studi

��CIRCOLARE

L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DAL 1° LUGLIO 2022

L’art. 18, commi 2 e 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36

, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di

’introduzione di tale obbligo non

amplia

le ipotesi in cui deve essere emessa fattura,

ma solo le modalità di emission

e del documento

, restando

, inoltre, fermi i principi generali

che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del

.P.R. n. 633

Nel dettaglio, il comma 2 del citato art. 18, D.L. n. 36/2022

elimina

dall’articolo 1,

comma 3, D.Lgs.

n. 127/2015 la parte della norma che esonera

dall’obbligo di

fatturazione elettronica:

soggetti in “regime di vantaggio”

legge

n. 98 del 2011;

contribuenti in “regime forfetario”,

di cui all’articolo 1,

commi da 54 a 89, legge

n. 190 del 2014;

associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge

n. 398 del 1991

e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito,

dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un

importo non superiore a euro

65.000.

a partire dal 1° luglio 2022,

Fine del regime transitorio per l’emissione della

fattura in modalità

elettronica

Il comma 3 del citato articolo 18

ha previsto l’applicazione della disposizione del comma 2

dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito

ricavi

ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000

e a partire

La norma,

per il

terzo trimestre del

eriodo d’imposta 2022

ha escluso l’applicazione delle

sanzioni di cui all’articolo 6,

comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione

in caso di emissione de

fattura

elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nel dettaglio

l comma 2 del

citato

articolo 6 richiamato prevede che il cedente o

prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione

all’inversione contabile è punito con

sanzione amministrativa compresa tra il cinque

. Tutta

via,

��CIRCOLARE

quando la violazione

applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000

Pertanto, da

le fatture

possono

essere emesse entro il mese

successivo a quello di eff

ettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6

D.P.R.

n. 633/1972.

Dal 1° ottobre 2022

, invece, il

termine di emissione

quello ordinario di

12 giorni

, di cui all’art. 21, comma 4, del citato decreto IVA. Invece,

dal 1° gennaio 2024,

l’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di

ricavi o compensi di 25.000

ll’anno precedente abbiano conseguito

ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a

25.000

, i titolari di

partita I

va che

ono:

e, per i noti vincoli in materia di

privacy

posti dal

cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10

bis, D.L. n. 119/2018);

i piccoli produttori agricoli

, in questo caso l’esclusione riguarda l’obbligo di

fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE NOVITÀ

INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

D.L. N. 73/2022

L’articolo 1

legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di

comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il

quantum

dovuto nel

caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle

ure elettroniche. In tal caso l’Amministrazione finanziaria deve comunicare con

modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle

sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Il comma 1

dell’articolo 17, come

poi sostituito dall’articolo 26 del decreto

legge n. 34

del 2020, ha rimodulato le scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture

elettroniche rapportandole all’imposta dovuta nel trimestre, e ha

fissato a 250 euro gli

importi

soglia che con

sentono di usufruire di modalità agevolate di versamento

In particolare,

nella sua formulazione originaria dispone

che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo

trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento possa essere

l versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse

nel secondo trimestre dell’anno. Ove, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture

emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore

a 250 euro, il versamen

to dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può

essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture

��CIRCOLARE

elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento (30 settembre) (

del comma 1

L’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022 eleva

da 250 a

5.000 euro

importi

soglia

che consentono di

usufruire di modalità di pagamento agevolate dell’imposta di bollo

. Il successivo comma 5 dell’art. 3 prevede l’appl

icazione della

a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per l’anno 2022

l’imposta dovuta per le e

fatture emesse nel primo trimestre

dell’anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il termine

fissato per versare

l’imposta del secondo trimestre; se l’imposta complessivamente dovuta sulle fatture

emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere

pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al

terzo trimestre.

Ne consegue che, dal 2023:

se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non

supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata

insieme all’imposta dovuta per il secondo trime

se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi

due trimestri non supera l’importo di 5

euro, il relativo pagamento potrà avvenire

entro il 30 novembre

, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

ESTIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE

FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle

ntrate, in base a quanto previsto dall’articolo 12

novies

n. 34/2019

intermediario

delegato

(che

deve essere in possesso della

delega

al servizio di “

Consultazione e acquisizione delle fatture

elettroniche o dei loro duplicati informatici

” o della delega al servizio di “

Consu

ltazione dei

dati rilevanti ai fini Iva

”),

entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre

i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A),

recano l’indicazione dell’assolvimento

dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B)

Pertanto, sono messi a disposizione

all’interno del portale “Fatture e corrispettivi

troniche emesse nel trimestre solare di

riferimento: l’

elenco A (non modificabile)

elenco B (modificabile)

Elenco A (non modificabile)

Tale elenco contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici

emessi,

��CIRCOLARE

all’imposta di bollo. Va evidenziato che il contenuto del campo “Importo bollo” (cod

indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, per ogni fattura emessa con

indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovut

di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture con tipo documento “TD20”

i dati vengono

riportati nel solo elenco A del cessionario/committente. Si tratta delle autofatture

contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la

regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la

relativa fattura.

Elenco B (modificabile)

L’elenco contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento

a bollo, ma che non riportano l’i

In pratica sono raggruppate le fatture in cui:

la somma degli importi

delle operazioni presenti

risulta maggiore di 77,47

euro. A questo fine,

vengono considerati tutti

gli importi presenti nei

campi “Prezzo totale”

fattura ordinaria e

.xml dell

a fattura

semplificata.

è stato valorizzato il

campo “Natura” con uno

dei codici:

(operazioni non

soggette a Iva);

(operazioni non

imponibili Iva);

(operazioni esenti

Iva).

non è presente l’indicazione della

codifica

prevista per i casi di non

assoggettamento all’imposta di

bollo. Tale indicazione deve

essere infatti riportata per

operazioni che, seppur

formalmente rientranti nel

campo applicativo dell’imposta di

bollo, non devono esservi

assoggettate per specifica

posizione normativa. Per

segnalare la circostanza

all’Agenzia delle Entrate,

l’operazione deve riportare (riga

della fattura)

nel campo “Tipo

blocco “Altri dati gestionali”

dei seguenti valori:

“NB1”, se si tratta di

documento assicurativo per il

quale l’imposta di bollo è

��CIRCOLARE

assorbita nell’imposta sulle

assicurazioni;

“NB2”, se si tratta di un

documento emesso da un

soggetto appartenente al terzo

settore;

“NB3”, se si tratta di un

documento tra la banca e il

cliente

correntista per il quale

l’imposta di bollo è assorbita

nell’imposta di bollo

addebitata sull’estratto conto.

Esclusioni

tipo documento

TD16

integrazione fattura

reverse charge

interno;

TD17

integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr

n. 633/1972.

o “Regime fiscale”

contiene uno dei seguenti

valori:

vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

editoria (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);

gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del D.P.R. n.

633/1972);

rivendita di documenti di tr

asporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1,

del D.P.R. n. 633/1972);

intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.

640/1972 (art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);

agenzie viaggi e turismo (art. 74

ter del D.P.R. n. 633/1972).

per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori

stranieri, che riportano nel tag

CodiceDestinatario

� il

valore “

XXXXXXX

Consultazione e variazione delle fatture soggette all’imposta di bollo

��CIRCOLARE

all’imposta di bollo e

possono confermare

o modificare

elaborazione pro

posta

all’Agenzia

delle Entrate

entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del

trimestre.

L’elaborazione dei dati avviene da parte dell’Agenzia delle

ntrate per ogni trimestre

solare per le fatture elettroniche trasmesse al

Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate

l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri

se nei

documenti elettronici emessi è valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi

verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.

Fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo:

se non contengono

la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha

emesse

cedente/prestatore

o, nel caso di autofatture per

regolarizzazione di operazioni,

al cessionario/committente.

Attenzione che per l’individuazione del trimestre di riferimento

per le

confronti di privati (operatori Iva e

consumatori finali)

vengono considerate quelle in cui:

la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine

dell’elaborazione, è precedente alla fine

del trimestre;

la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di

recapito) è precedente alla fine del trimestre

per le

vengono considerate le fatture:

data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine

del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva);

consegnate e in deco

rrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato

né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella

“ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di

decorrenza termini non

rileva);

non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella

“ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elen

co B:

��CIRCOLARE

modalità “puntuale

”, attraverso la procedura web disponibile nell’area

riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente

sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B

modalità “massiva

”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e

corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml

o più file .xml

nel caso di un numero elevato di fatture

contenente gli estremi delle fatture

presenti nel

l’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente

i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto

ma non dopo aver

ne inibita la possibilità di ulteriore modifica

dell’elenco.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI

BOLLO

Il pagamento

dell’imposta di bollo

indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e c

orrispettivi” l’Iban

corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così

addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;

versando l’imp

orto dovuto tramite modello F24

da presentarsi in modalità telematica.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2521

primo trimestre

2522

secondo trimestre

2523

Imposta di bollo

terzo trimestre

2524

quarto trimestre

2525

sanzioni

2526

interessi

��CIRCOLARE

Nel caso di

versamento dell’imposta di bollo omesso o carente

rispetto all’importo

alla scadenza, l’Agenzia delle E

una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presen

nell’elenco INI

PEC, nella quale indica l’importo dovuto per:

l’imposta di bollo;

la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997,

ridotta a un terzo;

gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicaz

ione, il contribuente o il suo

intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Come detto (

v. supra

e attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo

sulle fatture elettroniche, prevedono che il pagamento del tributo s

riferimento alle fatture emesse in

ciascun trimestre solare,

entro il 31 maggio, 30

il 28 febbraio dell’anno successivo.

A decorrere dal 2023, n

el caso in

cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente

non superi

l’importo di 5.000 euro

, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere

al pagamento

entro i

, unitamente all’imposta dovuta per il secondo

trimestre.

emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato,

superi l

‘importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente

entro il 30 novembre dello stesso anno

, unitamente all’imposta dovuta per

il terzo trimestre

invece, per il bollo sulle fatture emesse nel

quarto trimestre

solare,

fino

all’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno

successivo.

��CIRCOLARE

Fonte della tabella: Agenzia delle

ntrate

A cura di

Sergio Giorgini

(coordinamento)

Massimo Braghin

Dario Fiori