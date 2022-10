(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 CHAMPAGNE TANCA ALLA COPPA BERNOCCHI

Si conferma la partnership di TANCA – The Brands Company con la Coppa Bernocchi:

per i vincitori le inebrianti bollicine degli Champagne Tanca.

Davide Ballerini, primo classificato, Corbin Strong (secondo) e Stefano Oldani (teroz)

festeggiano sul podio il loro successo all’edizione 2022 della Coppa Bernocchi, corsa

ciclistica in linea per professionisti. Il suo percorso stradale attraversa l’Alto Milanese e

insieme alla Coppa Agostoni e alla Tre Valli Varesine, dà vita al “Trittico Lombardo” ed

è inserita nel calendario dell’UCI Europe Tour Classe 1.1 e prova della Cycling Cup. La

gara viene disputata ogni anno dal 1919, con partenza da Piazza San Magno, cuore

della Città di Legnano, e arrivo sul rettilineo di corso Pietro Toselli. La Coppa

Bernocchi, oltre a essere tappa fondamentale per il ciclismo professionistico nazionale

ed internazionale, è un appuntamento importante per l’U.S. Legnanese che da sempre

promuove gli esordienti e vuole trasmettere la cultura sportiva anche ai più giovani. In

questa edizione 23 squadre hanno dato vita ad un avvincente corsa, conclusa con un

brindisi firmato Tanca.

La famiglia Giacomini ha voluto creare la prima linea di Champagne a marchio Tanca,

partendo al concetto di condivisione del piacere. Per dar vita a questo progetto, i

Giacomini sono andati personalmente alla ricerca dei terroir più esclusivi nelle zone

più vocate, finché hanno selezionato e coinvolto nel progetto una piccola maison, che

produce fantastiche cuvée su soli 6 ettari a Celles-sur-Ource, sulla Côte des Bar, nella

regione Champagne-Ardenne. Da questa minuziosa ricerca nasce la gamma in

edizione limitata, che si compone di 4 etichette: la Cuvée Josephine Fortis, un Blanc

de Blancs, un Extra Brut e un Rosé.