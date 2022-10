(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Sicurezza: Pianese (Coisp), a Milano è allarme ma poliziotti impiegati come autisti del vicario del Questore

“A fronte del crescente allarme sicurezza che vive la città di Milano, la Questura, anziché avviare una riorganizzazione volta a garantire più agenti a controllo del territorio, ha preteso, come già riscontrabile negli ordini di servizio, di impegnare due poliziotti a svolgere quotidianamente le mansioni di ‘autista Sig. Vicario’. Questo, senza peraltro considerare che il Vicario del Questore, per le mansioni istituzionali affidate, svolge gran parte delle sue attività in sede”. Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, che sulla questione ha inviato una lettera al Capo della Polizia Lamberto Giannini. “Il Vicario della Questura

meneghina – prosegue -, ha per di più preteso che l’impiego del personale nella funzione di autista avvenga con turnazioni, a giorni alterni, di ben 12 ore continuative per ogni poliziotto, oltre all’eventuale lavoro straordinario eccedente, contravvenendo chiaramente a quanto previsto dall’art. 9, comma 7, del vigente Accordo Nazionale Quadro. Una violazione avvenuta purtroppo con i favori di alcuni sindacalisti, che non può e non deve proseguire”, conclude.