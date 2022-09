Giorgia Meloni al lavoro su caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’energia che si è svolto oggi a Bruxelles

(AGENPARL) – Roma, 01 ott 2022 – La giornata del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nei suoi uffici di Montecitorio è stata scandita anche oggi da incontri con i propri collaboratori sulle priorità dell’agenda politica. Su tutte il caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’energia che si è svolto oggi a Bruxelles. Un tema di “vitale importanza per l’Italia” e sul quale il presidente di FdI continua ad auspicare “compattezza di tutte le forze politiche”.

Massima attenzione anche agli sviluppi sul fronte internazionale, in particolare sul fronte della guerra in Ucraina. “La dichiarazione di annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcun valore giuridico o politico”, ha detto Meloni in una nota. “Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”, ha aggiunto.

Contatti con il ministro della Transizione ecologica Cingolani, impegnato a Bruxelles, e con il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

In programma per domattina la prima uscita pubblica del presidente di FdI dopo le elezioni politiche. Meloni farà un saluto alle 12 al Villaggio Coldiretti a Milano.

Intanto, è stata ufficialmente convocata per lunedì 10 ottobre alle ore 11, nell’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, l’Assemblea degli eletti nelle liste di FdI di Camera e Senato.

In serata, il presidente di FdI ha scritto su Facebook: “La propaganda di demonizzazione contro di noi – perdurata nel corso di tutta la campagna elettorale – ha inasprito gli animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli, perché questo non è il tempo di polemiche strumentali o di divisioni, ma quello della responsabilità. Il nostro obiettivo al Governo sarà quello di rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini”.