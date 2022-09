TRENITALIA: SCIOPERO DEL PERSONALE MOBILE 9 SETTEMBRE 2022

(AGENPARL) – gio 08 settembre 2022 TRENITALIA: SCIOPERO 9 SETTEMBRE,

PREVISTE CANCELLAZIONI DI FRECCE, INTERCITY E REGIONALI

– dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre

– possibili ripercussioni anche oltre l’orario di termine dello sciopero

– invito ai passeggeri di informarsi prima di recarsi in stazione

Roma,8 settembre2022

Sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.